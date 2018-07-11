3 طرق طبيعية لعلاج التهابات المسالك البولية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 يوليو 2018, 10:17 صباحا

كثير منا يعاني جراء وجود التهابات في المسالك البولية، وبشكل عام عادة ما يصف الأطباء المضادات الحيوية من أجل علاج هذه الإصابة.

لكن في بعض الحالات قد لا يكون ذلك ضروريًا، لذا نقدم لك أهم علاجات التهاب المسالك البولية الطبيعية، وفق «ويب طب».

عصير التوت
عصير التوت أحد أفضل الطرق الطبيعية لعلاج التهاب المسالك البولية وتسريع هذه العملية، إذ يحتوي على مضادات الأكسدة التي تتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والالتهاب، وتشير التوصيات بشرب ما يقارب الـ 400 ملليتر من العصير يوميًا للحصول على تأثير جيد.

الحفاظ على رطوبة الجسم
شرب كمية كافية من السوائل والماء على الأخص يعد من الوسائل السهلة للتخلص من الإصابة بالتهاب المسالك البولية والحماية منها أيضًا، فالماء يساعد المسالك البولية في التخلص والأوساخ عن طريق تسريع عملية التبول وجعلها أكثر انتظامًا، بالتالي عدم وجود بيئة مناسبة لنمو البكتيريا.

الحصول على مستويات كافية من فيتامين «سي»
يساعد فيتامين «سي» (C) في تعزيز عمل وكفاءة الجهاز المناعي في الجسم، كما أنه يرتبط مع النيترات في البول لتشكيل أكسيد النيتروجين الذي يقتل البكتيريا المسببة للمرض. إضافة لذلك يساعد أكسيد النيتروجين على التقليل من درجة حموضة البول، مما يصعب على البكتيريا العيش والتواجد في المسالك البولية.

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