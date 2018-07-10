«طبرق الطبي» يواصل إجراء جراحات العظام

قسم جراحة العظام بمركز طبرق الطبي يواصل إجراء عمليات الجراحية (وال)

تتواصل العمليات الجراحية في قسم جراحة العظام بمركز طبرق الطبي، لإنقاذ المرضى وأصحاب الحالات الحرجة والطارئة.

ويشرف على هذه العمليات التي تقوم بها أطقم طبيّة وطبية مساعدة ليبيا الدكتور إبراهيم الفاخري، حسب وكالة الأنباء الليبة (وال)، الإثنين.

ومن بين العمليات التي أجريت جراحة لحالة مرضية تعاني كسرًا أعلى مفصل الركبة اليُمنى، ثُبتت ببلاتين داخلي (مسمار نخاعي)، حديث التطوير، لمريض يبلغ من العمر 27 عامًا من مدينة درنة.

يُشار إلى أن المريض تعرض للكسر بسبب إطلاق نار عشوائي، مما أدى إلى إصابة بليغة أدت إلى بتر ساقه اليسرى وكسر في الفخذ اليمنى.