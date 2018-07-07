تقدّم على طريق إنتاج لقاح ضد الإيدز

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 يوليو 2018, 12:18 مساء
تقدّم على طريق إنتاج لقاح ضد الإيدز (ف ب)

حقق باحثون تقدّمًا مشجّعًا في مكافحة مرض نقص المناعة المكتسب بلقاح تجريبي أثار ردّا مناعيًا لدى أشخاص جُرّب عليهم وحمى قردة حُقنت به من الإصابة.
وبلغت الأبحاث على هذا العقار الآمن درجة من التقدّم بحيث صار ممكنًا إطلاق حملة تجريبية علي 2600 سيدة في الجنوب الإفريقي، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال عالم الفيروسات دان باروش المشرف على الدراسة في بيان نشرته مجلة «ذي لانست» العلمية «هذه النتائج تشكّل خطوة مهمة»، لكنه أشار في المقابل إلى عدم وجود أية ضمانة على نجاح الاختبارات المقبلة.

في الاختبارات السابقة، تبيّن أن اللقاح الذي أُعطي لقردة حمى ثلثيها من الإصابة بالفيروس، ويُنتظر صدور نتائج الاختبار الكبير لهذا العقار المعروف بـ«إيمبوكو» بين العامين 2021 و2022.

وقال باروش «سيكون ذلك اللقاح الخامس ضد مرض الايدز الذي يجرّب في السنوات الخمس والثلاثين الماضية من تاريخ هذا المرض».

وكان عقار سابق أطلق عليه اسم «آر في 144» أظهر أنه يقي الإنسان من الإصابة بالفيروس في بعض الحالات، وفي العام 2009 أظهرت دراسة أنه قلّص خطر الإصابة بنسبة 31,2 % لدى 16 ألف متطوّع في تايلاند.

أما العقار الجديد، فقد أجري على 393 شخصًا بصحة جيدة أعمارهم بين الثامنة عشرة والخمسين، في  الولايات المتحدة، وشرق إفريقيا وجنوبها وتايلاند.

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