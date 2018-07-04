ساعات العمل الزائدة تعرض المرأة للإصابة بالسكري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 يوليو 2018, 11:01 صباحا
(أرشيفية: الإنترنت)

يزيد العمل لمدة 45 ساعة في الأسبوع من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري لدى النساء، وفي المقابل يحمي الرجال من هذا المرض المنتشر حول العالم.

وتعتبر دراسة كندية جرت بمشاركة 7065 عاملًا تتراوح أعمارهم بين 35 و74 عاما على مدى 12 عامًا، هي الأولى التي تدرس تأثير ساعات العمل على خطر الإصابة بالسكري بمشاركة أعداد كبيرة من الجنسين، وفق «ديلي ميل».

ونظرت الدراسة في بيانات المشاركين مع الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى، تشمل العمر والجنس والعرق والحالة الاجتماعية، وغيرها من المعلومات حول العمل وطبيعته ونمط الحياة، حسب «روسيا اليوم».

وتطور السكري من النوع الثاني على مدى 12 عامًا لدى 10% من المشاركين، وعلى الرغم من أن الرجال والبدناء وكبار السن كانوا من بين الفئات الأكثر تشخيصًا بالسكري، إلا أن إصابة الرجال بالمرض نادرًا ما كانت ترتبط بنمط حياتهم المهنية، كما أن أولئك الذين يعملون ساعات أطول قل لديهم الخطر بشكل كبير.

أما بالنسبة للنساء، فإن اللواتي عملن 45 ساعة أو أكثر في الأسبوع، كن أكثر عرضة بنسبة 63% لتطور السكري من النوع الثاني مقارنة بمن يعملن من 35 إلى 40 ساعة في الأسبوع.

وقالت الدكتورة ماهي جيلبرت-أوميت، وهي باحثة رئيسية في الدراسة، إن خطوتها القادمة ستنظر في تأثير ساعات العمل الطويلة، إلى جانب العمل المنزلي، على دفع النساء لتناول الكحول والتدخين والإفراط في تناول الطعام أكثر من الرجال.

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