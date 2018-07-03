هل تنظيف الأذن خطر؟

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 10:25 صباحا

يجب أن تحافظ على أذنك وصحتها ولا تعرضها لأي مخاطر، خاصة وأنها حساسة وتتأثر بأبسط العادات الخاطئة التي يمارسها كثير منا بشكل يومي.

ويعد تنظيف الأذن من الشمع عادة خاطئة يجب التوقف عن ممارستها، حسب «ويب طب».

هناك معتقد بأن الشمع الموجود في الأذن يجب التخلص منه، ولكن هذا أمر خاطئ لأن وظيفة الشمع هي حماية الأذن من أي تلوث خارجي، وهي من تقوم بتنظيف نفسها ذاتيًا، فلا حاجة للتدخل في هذا الأمر.

إذ إن هذا الشمع يعد بمثابة طبقة واقية للأذن وتتلقى كل التلوث الخارجي، كما أن محاولة تنظيفه يؤدي إلى إدخالها لداخل الأذن، وبالتالي إدخال هذا التلوث بالأذن وحدوث الكثير من المشكلات بها.

كما أن طريقة تنظيف الأذن نفسها تشكل خطورة، وهي إستخدام عيدان القطن، فتصميمها المدبب قد يؤذي طبلة الأذن وتهيج الجلد، وتزيد من إدخال المادة الشمعية الملوثة إلى الداخل.

في حالة كان لديك انزعاج من تراكم الشمع، فالأفضل هو استشارة الطبيب عن الطريقة المثالية لتخفيف هذا الكم الكبير.

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