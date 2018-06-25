إرسال أدوية ومستلزمات طبية إلى مستشفى درنة والمرج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يونيو 2018, 01:11 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

أرسل جهاز الإمداد الطبي التابع للحكومة الليبية المؤقتة ووزارة الصحة شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستشفى الوحدة بمدينة درنة.

كما أرسل أيضًا، الأحد، شحنة من محاليل طبية وأكياس دم إلى مستشفى المرج، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال)، الإثنين.

وأشرف على إرسال الشحنات رئيس جهاز الإمداد الطبي بمنطقة بوعطني ببنغازي، الدكتور صالح الأوجلي، وأطباء بالجهاز.

وشدد الجهاز على جميع الشركات التي تم الترسية عليها ضرورة الحضور لمقر الإدارة العامة بالجهاز ببوعطني، طريق المطار، للتوقيع على العقود و إحضار رسالة بتخويل وختم بالتوقيع على العقد.

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