فوائد صحية مذهلة لدبس الرمان

دبس الرمان هو الصورة المركزة للعصير، لكن دون طعمه الحلو، ويضاف على العديد من الأطعمة مثل السلطة أو عند طهي الطعام.

كما يعتبر دبس الرمان من الأطعمة الغنية بالقيم الغذائية المختلفة، حسب «ويب طب».

وهو يحتوي على:

مجموعة فيتامين B

فيتامين C

مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة

كمية منخفضة من السكر

الكالسيوم

الحديد

الألياف الغذائية

فوائد دبس الرمان

يحسن من عمليات الهضم: يساعد دبس الرمان في تحسين عمليات الهضم بسبب احتوائه على مجموعة فيتامين B. وهذه الفيتامينات مهمة لزيادة كفاءة عمل العضلات والجهاز العصبي، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على حركة الطعام بالأمعاء وتحسين الهضم بشكل عام، وبالتالي التقليل من المشاكل المعوية مثل الإمساك والنفخة.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان: وجدت العديد من الدراسات العلمية المختلفة، أن دبس الرمان له القدرة على خفض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الثدي والبروستاتا. ويعود السبب بذلك إلى وجود مضادات أكسدة نشطة في دبس الرمان، والتي تؤثر على الجذور الحرة في الجسم.

يزيد من كفاءة الجهاز المناعي: من أهم فوائد دبس الرمان أنه يعمل على زيادة كفاءة وعمل الجهاز المناعي في الجسم، وذلك نتيجة وجود كمية جيدة من فيتامين C فيه. ودبس الرمان يعزز من عمل الجهاز المناعي من خلال الحث على إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتي تعد خط الدفاع الأول أمام الجراثيم ومسببات المرض المختلفة.

خفض مستويات الكوليسترول: البولفينوليك الموجودة في دبس الرمان لها تأثير مباشر على مستويات الكوليسترول، فهي قادرة على خفضها بشكل ملحوظ. والحفاظ على مستويات الكوليسترول السيئة منخفضة يحميك من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية.