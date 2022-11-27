Atwasat

واشنطن تدعم الموازنة الأردنية بمنحة قيمتها 845 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 نوفمبر 2022, 05:13 مساء
واشنطن تدعم الموازنة الأردنية بمنحة قيمتها 845 مليون دولار
توقيع اتفاقية المنحة الأميركية السنوية لدعم الموازنة الأردنية. (وكالة الأنباء الأردنية)
alwasat radio

وقع الأردن والولايات المتحدة، الأحد، اتفاقا تقدم بموجبه واشنطن إلى عمان منحة بقيمة 845 مليون دولار لدعم الموازنة العامة.

وقال بيان حكومي إن «رئيس الوزراء بشر الخصاونة رعى الأحد في وزارة التخطيط في عمان توقيع اتفاقية المنحة الأميركية السنوية لدعم الموازنة وقيمتها 845.1 مليون دولار أميركي».

تحويل منحة الدعم النقدي المباشر إلى حساب الخزينة
ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وعن الجانب الأميركي مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإنابة مارغريت سبيرز. وأعرب الخصاونة عن «تقدير الأردن لهذا الدعم الذي يعبر عن تفهم الولايات المتحدة الأميركية لحجم التحديات التي يمر بها».

-  فرنسا تمنح تونس قرضا بقيمة 200 مليون يورو
-  صندوق النقد يفرج عن شريحة بـ3.8 مليار دولار من قرض للأرجنتين

من جانبها، أكدت طوقان أنه «بموجب الاتفاقية ستقوم الحكومة الأميركية بتحويل منحة الدعم النقدي المباشر إلى حساب الخزينة العامة خلال شهر نوفمبر الجاري، مشيرة إلى «أثر هذه المساعدات الإيجابي في دعم مسيرة الأردن التنموية، ودعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية في مختلف القطاعات».

مذكرة تفاهم مع واشنطن لمدة سبع سنوات
ووقعت عمان في سبتمبر مذكرة تفاهم مع واشنطن لمدة سبع سنوات، تغطي الفترة (2023-2029)، سيقدم الجانب الأميركي بموجبها مساعدات إجمالية خلال هذه الفترة بقيمة 10.15 مليار دولار، وبمعدل سنوي يبلغ 1.45 مليار دولار ابتداءً من العام 2023، بزيادة سنوية تقدر بـ175 مليون دولار مقارنة بالمساعدات المُقدمة بموجب مذكرة التفاهم السابقة.

ويعتمد اقتصاد المملكة التي تواجه ظروفا اقتصادية صعبة ويناهز دينها العام 47 مليار دولار وتعاني من شح في الموارد الطبيعية، بشكل كبير على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1.3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011.  وتقول عمان إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أردوغان: مسار التطبيع مع مصر سيتواصل على المستوى الوزاري

أردوغان: مسار التطبيع مع مصر سيتواصل على المستوى الوزاري
اندلاع أعمال عنف في بروكسل عقب مباراة منتخبي بلجيكا والمغرب

اندلاع أعمال عنف في بروكسل عقب مباراة منتخبي بلجيكا والمغرب
الدبيبة يوجه بتقديم الدعم اللازم لمصلحة التسجيل العقاري لتنفيذ خطتها التطويرية

الدبيبة يوجه بتقديم الدعم اللازم لمصلحة التسجيل العقاري لتنفيذ خطتها التطويرية
إيران.. اعتقال ابنة شقيقة خامنئي بعد إدانتها النظام

إيران.. اعتقال ابنة شقيقة خامنئي بعد إدانتها النظام
المغرب تنتصر للكرة العربية في المونديال أمام بلجيكا بهدفين

المغرب تنتصر للكرة العربية في المونديال أمام بلجيكا بهدفين
فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية

فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية
كوستاريكا تفجر مفاجأة عبور اليابان بهدف في المونديال

كوستاريكا تفجر مفاجأة عبور اليابان بهدف في المونديال
شاهد أغنية جورج وسوف الجديدة «بيتكلم عليا»

شاهد أغنية جورج وسوف الجديدة «بيتكلم عليا»
الرياضة الليبية تودع الرمز عمر أبورقيقة

الرياضة الليبية تودع الرمز عمر أبورقيقة
قمامة العالم تشوه صحراء أتاكاما الفريدة في تشيلي

قمامة العالم تشوه صحراء أتاكاما الفريدة في تشيلي
الصحفيون أكبر الخاسرين حال توقف «تويتر» عن العمل

الصحفيون أكبر الخاسرين حال توقف «تويتر» عن العمل
كاركاتير حليم - جريدة «الوسط» تُدشن عامها الثامن

كاركاتير حليم - جريدة «الوسط» تُدشن عامها الثامن
مونديال 2022: فرنسا أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بثنائية مبابي في شباك الدنمارك

مونديال 2022: فرنسا أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بثنائية مبابي في شباك الدنمارك
بالصور: مداهمة سجن منزلي في سبها

بالصور: مداهمة سجن منزلي في سبها
مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام

مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين
الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)

الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا تستضيف قمة عن الأمن الغذائي
أوكرانيا تستضيف قمة عن الأمن الغذائي
الولايات المتحدة تحظر رسميا معدات اتصالات صينية
الولايات المتحدة تحظر رسميا معدات اتصالات صينية
النيجر.. بلد اليورانيوم الوفير تواجه صعوبة في تأمين مواردها بالاعتماد على المعدن
النيجر.. بلد اليورانيوم الوفير تواجه صعوبة في تأمين مواردها ...
الصحفيون أكبر الخاسرين حال توقف «تويتر» عن العمل
الصحفيون أكبر الخاسرين حال توقف «تويتر» عن العمل
أوكرانيا تريد حدا أقصى لسعر النفط الروسي بين 30 و40 دولارا للبرميل
أوكرانيا تريد حدا أقصى لسعر النفط الروسي بين 30 و40 دولارا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
برلين تعلن تأميم الفرع الألماني لمجموعة «غازبروم» الروسية
برلين تعلن تأميم الفرع الألماني لمجموعة «غازبروم» الروسية...
كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 مليون دولار لضحاياها
كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 ......
السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية
السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية ......
المفوضية الأوروبية: منطقة اليورو ستدخل في ركود نهاية العام
المفوضية الأوروبية: منطقة اليورو ستدخل في ركود نهاية العام...
ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية
ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية...
المزيد
العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار اختلست من هيئة الضرائب
العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار اختلست من هيئة الضرائب...
واشنطن تدعم الموازنة الأردنية بمنحة قيمتها 845 مليون دولار
واشنطن تدعم الموازنة الأردنية بمنحة قيمتها 845 مليون دولار...
وزير النقل البريطاني: رواتب القطاع العام لا تواكب التضخم
وزير النقل البريطاني: رواتب القطاع العام لا تواكب التضخم...
أوكرانيا تريد حدا أقصى لسعر النفط الروسي بين 30 و40 دولارا للبرميل
أوكرانيا تريد حدا أقصى لسعر النفط الروسي بين 30 و40 دولارا ......
الصحفيون أكبر الخاسرين حال توقف «تويتر» عن العمل
الصحفيون أكبر الخاسرين حال توقف «تويتر» عن العمل...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط