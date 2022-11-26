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أوكرانيا تستضيف قمة عن الأمن الغذائي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 04:03 مساء
أوكرانيا تستضيف قمة عن الأمن الغذائي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (أرشيفية: الإنترنت)
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استضاف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قمة دولية في كييف، اليوم السبت، لمناقشة الأمن الغذائي والصادرات الزراعية مع رئيس المجر ورؤساء وزراء بلجيكا وبولندا وليتوانيا.

وافتتح زيلينسكي، القمة بخطاب ألقاه في اجتماع، وإلى جواره رئيس أركان الجيش ورئيس الوزراء، بينما ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطابين عبر دائرة تلفزيونية، بحسب وكالة «رويترز».

«روسيا ستدفع الثمن»
وفي وقت سابق من اليوم، قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا ستدفع ثمن مجاعة في الحقبة السوفيتية، خلفت ملايين القتلى الأوكرانيين خلال شتاء 1932-1933 وثمن أفعالها في الحرب الحالية في أوكرانيا.

- مدير مكتب زيلينسكي: روسيا ستدفع ثمن مجاعة الحقبة السوفيتية

وكتب يرماك على تطبيق تيلغرام: «سيدفع الروس ثمن قتل جميع ضحايا هولدومور وسيُحاسبون عن جرائم اليوم»، مستخدمًا الاسم الأوكراني (هولدومور) للكارثة، بحسب وكالة «رويترز».

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