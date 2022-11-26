تأجيل المحادثات الأوروبية بشأن سقف سعر النفط الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إلغاء اجتماع لممثلي حكومات الاتحاد كان من المقرر عقده مساء أمس الجمعة لمناقشة اقتراح مجموعة السبع فرض سقف لأسعار النفط الروسي المنقول بحرًا.

وقال أحد الدبلوماسيين لوكالة «رويترز»: «لم يكن هناك ما يكفي من التقارب في الآراء». وأضاف دبلوماسي آخر، مساء أمس: «لن يكون هناك اجتماع الليلة ولا نهاية هذا الأسبوع».

وانقسمت حكومات الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، بشأن المستوى الذي سيجري عنده وضع سقف لأسعار النفط الروسي للحد من قدرة موسكو على دفع تكاليف الحرب في أوكرانيا دون التسبب في صدمة في إمدادات النفط العالمية.

تنفيذ مرتقب لسقف سعر النفط في 5 ديسمبر

ومن المقرر أن يدخل الحد الأقصى للسعر حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر المقبل.

وتتمثل فكرة السقف في منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم إلا إذا جرى بيعها بأقل من السعر الذي تحدده مجموعة السبع وحلفاؤها.

ونظرا لوجود مقار شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم في دول مجموعة السبع، فإن سقف السعر سيجعل من الصعب جدا على موسكو بيع نفطها، وهو أكبر صادراتها ويمثل حوالي 10% من المعروض العالمي، بسعر أعلى.

تنازع رغبات بين دول أوروبا إزاء السعر

وتضغط بولندا وإستونيا وليتوانيا من أجل سقف أقل بكثير من 65 إلى 70 دولارا للبرميل الذي اقترحته مجموعة السبع، في حين ضغطت اليونان وقبرص ومالطا من أجل سقف أعلى، أو شكل من أشكال التعويض عن الخسارة المتوقعة في قطاع الشحن الكبير لديها.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إنه لم يتضح مدى قرب الجانبين من التوصل إلى اتفاق. وأضاف أحد الدبلوماسيين المقربين من المحادثات: «لا يزال الموقفان متباعدين جدا ولا نرى أي محاولة من الولايات المتحدة للتوفيق بين الجانبين».