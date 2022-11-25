فرنسا وألمانيا تتفقان على تبادل الدعم في إمدادات الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط

وقع رئيسا الحكومتين الفرنسية والألمانية اتفاقًا في برلين، الجمعة، حول إجراءات يفترض أن تسمح بدعم متبادل بين البلدين من أجل ضمان إمدادات الطاقة في وقت ترتفع فيه الأسعار.

وقال بيان مشترك وقعته اليزابيت بورن والمستشار أولاف شولتس، إن «إجراءات ملموسة تقررت في هذا الاتجاه لا سيما أن تساعد فرنسا ألمانيا عن طريق تسليمها الغاز، بينما ستدعم ألمانيا فرنسا لتأمين إمدادات الكهرباء»، وفق وكالة فرانس برس.

خلافات أوروبية بشأن أزمة الطاقة

واجتمع وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، لمناقشة إمكانية الحد من تداعيات أزمة الطاقة في أوروبا، لكنهم اختلفوا بشأن مقترح لتحديد سقف لأسعار الغاز اعتبره عدد منهم «مهزلة».

وكان من المفترض أن يناقش الوزراء مقترحًا للمفوضية الأوروبية جرى الكشف عنه قبل يومين ينص على تحديد سقف لأسعار الغاز يبلغ 275 يورو للميغاوات ساعة، لكن عديد الدول الأعضاء اشتكت من أن الخطة مرفقة بشروط تجعل من المستحيل الاستفادة منها، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت وزيرة المناخ البولندية آنا موسكفا، لدى وصولها إلى الاجتماع، إن «السقف على سعر الغاز الوارد في الوثيقة لا يرضي أي بلد حاليًا»، وأضافت: «إنها مهزلة بالنسبة لنا بعد هذا الكم الكبير من المحادثات والمقترحات» للوصول إلى السقف المطروح للأسعار، وانتقدت فرنسا وإسبانيا واليونان أيضًا مقترح المفوضية.