ألمانيا تسجل نموا اقتصاديا أعلى من المتوقع في الربع الثالث

القاهرة - بوابة الوسط

سجل إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا، نموا أكثر مما كان متوقعا، في الربع الثالث من العام، رغم أزمة الطاقة والتضخم الذي يلقي بثقله على أكبر اقتصاد في أوروبا، وفق أرقام رسمية نهائية نُشرت الجمعة.

وسجل الاقتصاد الألماني نموا نسبته 0.4% بين يوليو وسبتمبر الماضيين، مقارنة بالربع الثاني من العام، على ما أعلن الجمعة معهد «ديستاتيس» للإحصاءات الذي كان قد توقع في نهاية أكتوبر، تسجيل نمو نسبته 0.3% فقط، بحسب وكالة «فرانس برس».

وسبق أن توقع محللون، أن يتقلص النمو في الربع الثالث نظرا لتداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصادات الأوروبية.

الاقتصاد الألماني لا يزال قويا

وقال معهد «ديستاتيس» للإحصاءات، في بيان «بشكل عام، لا يزال الاقتصاد الألماني قويا»، لافتا إلى أن إجمالي الناتج المحلي سجل نموا «رغم الظروف العامة الصعبة في الاقتصاد العالمي، مثل جائحة كوفيد-19 المستمرة وتعطل سلاسل التوريد واستمرار ارتفاع الأسعار والحرب في أوكرانيا».

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وكشف استطلاع رأي منفصل الجمعة أن ثقة المستهلك الألماني، زادت مجددا بعد فترة طويلة من التراجع، في أحدث مؤشر إلى تراجع المخاوف بشأن الاقتراب من انكماش اقتصادي.

وسجلت شركة «GfK» للاستطلاعات -40.2 نقطة، لثقة المستهلك الألماني لشهر ديسمبر، بزيادة 1.7 نقطة عن نوفمبر.

مخاوف المستهلكين خفت

وأوضح الخبير بشؤون المستهلكين لدى الشركة، رولف بوركل، أن الاستطلاع الأخير يُظهر أن «مخاوف المستهلكين الطويلة الأمد بشأن ارتفاع كبير في أسعار الطاقة قد خفت إلى حد ما».

وكانت ألمانيا تعتمد كثيرا على الغاز الروسي قبل الحرب في أوكرانيا، وأثارت خطوة موسكو قطع الإمدادات، عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 مخاوف من نقص الطاقة وارتفاع تكاليف التدفئة هذا الشتاء.

وفاقم التضخم القياسي الذي سُجل في سبتمبر، ونسبته 10% من معاناة الشركات والمستهلكين الذين يرون قوتهم الشرائية تتآكل.

وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.4% في العام 2023.