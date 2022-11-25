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النفط يرتفع وسط خلاف بشأن سقف أسعار الخام الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 نوفمبر 2022, 12:51 مساء
النفط يرتفع وسط خلاف بشأن سقف أسعار الخام الروسي
حفارات تعمل بقطاع النفط، (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفع النفط في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، مقلصا بعض خسائر الأسبوع التي كانت مدفوعة بمخاوف الطلب الصيني، والتوقعات بأن سقف الأسعار المرتفع الذي اقترحته مجموعة الدول السبع للنفط الروسي سيبقي على تدفق الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، 13 سنتا أو 0.2% إلى 85.47 دولار للبرميل، وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا، أو 0.5% عن إغلاق الأربعاء، إلى 78.32 دولار للبرميل، وفق وكالة رويترز».

 ولم يجر التوصل إلى تسوية لخام غرب تكساس الوسيط، يوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

سقف أسعار النفط الروسي
وناقش دبلوماسيون من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي سقفا لأسعار النفط الروسي بين 65 و70 دولارا للبرميل، بهدف الحد من الإيرادات التي تمول هجوم موسكو العسكري في أوكرانيا دون تعطيل أسواق النفط العالمية.

وقال محللو (إيه.إن.زد ريسيرش) في مذكرة للعملاء «السوق تعتبر (سقف الأسعار) مرتفعا للغاية مما يقلل من خطر اتخاذ موسكو إجراءات انتقامية».

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لن تزود النفط والغاز لأي دولة تنضم إلى فرض سقف الأسعار، وهو ما أكده الكرملين يوم الخميس.

تزايد الإصابات بكورونا في الصين يؤثر على الطلب
وقال محللو (إيه.إن.زد ريسيرش) أيضا إن هناك دلائل على أن زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بدأت في التأثير على الطلب على الوقود، مضيفين «هذه رياح معاكسة للطلب على النفط، وتوجد إلى جانب ضعف الدولار خلفية سلبية لأسعار الخام».

ومن المتوقع أن يظل التداول حذرا قبل اتفاق بشأن سقف الأسعار، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر، عندما يبدأ حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي، وقبل الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يعرف بتجمع أوبك+، في الرابع من ديسمبر.

- استقرار أسعار النفط

وكان تحالف أوبك+ وافق في أكتوبر على خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.

ونُقل عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قوله هذا الأسبوع إن تجمع أوبك+ مستعد لمزيد من خفض الإنتاج إذا لزم الأمر.

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