«أرامكو السعودية» تطلق أكبر مشروعاتها في كوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» عن أكبر استثماراتها على الإطلاق في كوريا الجنوبية، المتمثل في مشروع تطوير مرفق تكسير بخاري للبتروكيمياويات المتكاملة، بقيمة تبلغ 26 مليار ريال.

يهدف المشروع، الذي يُعرف باسم «شاهين» وستنفذه شركة «إس–أويل» (S-Oil) التابعة لـ«أرامكو»، إلى استخدام تقنية للمرة الأولى لتحويل النفط الخام إلى مواد أولية للبتروكيمياويات، حسب ما نقل موقع «الشرق» السعودي عن بيان للشركة اليوم الخميس.

وأشار الموقع إلى أن العمل سيبدأ خلال العام المقبل، على أن يكتمل بحلول العام 2026، إذ سيجري من خلال إنتاج بوليمرات عالية القيمة، والإيثيلين، والبروبيلين والبوتادايين والمواد الكيميائية الأساسية الأخرى.

تحويل السوائل إلى كيمياويات

وقالت «أرامكو السعودية» إن المشروع الجديد يأتي في إطار خططها لتوسيع نطاق أعمالها في قطاع البتروكيمياويات، وتماشيا مع استراتيجيتها لتعظيم سلسلة القيمة في تحويل السوائل إلى كيمياويات.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في «أرامكو السعودية»، محمد القحطاني، إن مشروع شاهين سيسمح للشركة بمعالجة مجموعة أكبر من المواد الخام بطريقة أكثر كفاءة وأقل استهلاكا للطاقة. كما أن المشروع يمثل أول عملية استخدام واسعة النطاق لتقنية «أرامكو السعودية» لتحويل النفط الخام إلى كيمياويات بالتكسير الحراري.