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واشنطن تمدد رفع التعريفات العقابية على بعض منتجات الصين الطبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 نوفمبر 2022, 08:21 صباحا
واشنطن تمدد رفع التعريفات العقابية على بعض منتجات الصين الطبية
الممثلة التجارية للولايات المتحدة كاثرين تاي خلال حضورها مؤتمر في بانكوك، 18 نوفمبر 2022، (ا ف ب)
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أعلن مكتب الممثلة التجارية في الولايات المتحدة تمديد الإعفاءات من التعريفات العقابية على بعض المنتجات الطبية من الصين.

وقال مكتب الممثلة التجارية في بيان إن الإعفاءات كان من المفترض أن تنتهي مدتها في 30 نوفمبر، لكن مددت ثلاثة أشهر إضافية، حسب وكالة «فرانس برس».

ولفت إلى أن هذه الإعفاءات أعلنت للمرة الأولى في ديسمبر العام 2020، وتأتي الخطوة الأخيرة «في إطار الجهود المستمرة لمكافحة» فيروس «كورونا» المستجد.

وتشمل الإعفاءات 81 منتجًا للرعاية الطبية، وجرى تمديد الإعفاءات مرة في نوفمبر العام الماضي، ومرة أخرى في شهر يونيو الماضي.

وتضم قائمة المنتجات الطبية المعنية زجاجات مضخة لمطهر اليدين وحاويات بلاستيكية لمناديل التعقيم وأجهزة قياس ضغط الدم وأجهزة قياس الأكسجين بأطراف الأصابع وآلات التصوير بالرنين المغناطيسي وطاولات الأشعة السينية.

يشار إلى أن حكومة الرئيس السابق دونالد ترامب فرضت العام 2018 رسوما جمركية عقابية على منتجات صينية تعادل 350 مليار دولار من الواردات الأميركية السنوية، مستنكرة ممارسات بكين التجارية «غير العادلة».

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