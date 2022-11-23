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وزير المال يدافع عن الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 نوفمبر 2022, 10:24 مساء
وزير المال يدافع عن الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست
جريمي هانت في البرلمان البريطاني. (أ ف ب)
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دافع وزير المال البريطاني جريمي هانت عن اتفاق التجارة الذي أبرمته بريطانيا بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي، واصفا إياه بأنه «ممتاز» أمام لجنة الخزانة البرلمانية.

كما نفى أن يكون وراء التسريبات الصحافية ومفادها أن داونينغ ستريت تدرس خيار الانضمام إلى السوق الموحدة من خلال علاقة كتلك القائمة بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا غير العضو في الاتحاد، بحسب «فرانس برس ».

تأثر المحافظون المشككون في أوروبا بمقال نشرته صحيفة «صنداي تايمز"» أكد أن أعضاء كبار في الحكومة يسعون للوصول مجددا إلى السوق الأوروبية الموحدة. وذكر ان هانت وراء هذه المعلومات لأنه اعترف علنا بأن اتفاقية بريكست التي وقعها بوريس جونسون رئيس الوزراء السابق ومهندس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد اقامت حواجز تجارية مع بروكسل.

«إزالة الحواجز المادية أمام التجارة»
الأربعاء أعلن أمام لجنة الخزانة «لم أؤيد أو أفكر في أي اتفاق من شأنه أن يحيد عن بريكست». وأضاف أن «إزالة الحواجز المادية أمام التجارة كما يحصل على الحدود الفرنسية السويسرية أو السويدية النروجية، ربما بطريقة تكون ذات صلة بموجب بروتوكول ايرلندا الشمالية، كان موقفي العلني منذ بعض الوقت».

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من جهة اخرى اعلن هانت الاربعاء ان المساعدات الحكومية الخاصة بالطاقة لن تمدد إلى ما بعد ربيع 2024 حتى وان بقيت فواتير الغاز والكهرباء مرتفعة.

واكد ان هذا الدعم سيكلف الحكومة 80 مليار جنيه هذا العام وربما «نصف هذا المبلغ العام المقبل». وأوضح «سنحتاج الى مساهمة الجميع لحل هذه المشكلة إذا كنا لا نريد عبئا إضافيا ضخما على دافعي الضرائب، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى ضرائب مرتفعة غير مرغوب فيها».

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