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مدريد تصف اقتراح بروكسل بتحديد سقف سعر الغاز بـ«المهزلة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 نوفمبر 2022, 04:34 مساء
مدريد تصف اقتراح بروكسل بتحديد سقف سعر الغاز بـ«المهزلة»
وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريسا ريبيرا في مدريد، 19 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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اتهمت الحكومة الإسبانية، الأربعاء، المفوضية الأوروبية بأنها «تهزأ من العالم» بمقترحها تحديد سقف موقت لسعر الغاز، مؤكدة أنها «ستعارض ذلك بشدة».

وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريسا ريبيرا للصحافة: «طلبنا من المفوضية الأوروبية وضع اقتراح، وفي اللحظة الأخيرة، قدم لنا هذا الاقتراح، وهو ليس اقتراحا»، واصفة الآلية التي ترغب بها بروكسل بأنها «مهزلة»، وتابعت: «ما سيولده هذا الاقتراح هو عكس التأثير المنشود: سيؤدي إلى زيادة أكبر في الأسعار ويعرّض للخطر كل سياسات السيطرة» على التضخم، متّهمة المفوضية بأنها «تهزأ من العالم»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

اقترحت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، آلية موقتة للحد من أسعار الجملة في سوق الغاز المرجعي في الاتحاد الأوروبي لكن بشروط قاسية جدا بغية إقناع الدول الأعضاء المترددة في تبني هذه الآلية.

- بروكسل تفرض شروطا قاسية لوضع سقف لأسعار الغاز

مدريد تعارض آلية تحديد الأسعار
وأكدت ريبيرا «أعلم أن هناك استياء شديدا لدى غالبية الدول الأعضاء» تجاه هذا الاقتراح، مشيرة إلى أن مدريد ستعارض بشدة هذه الآلية خلال اجتماع وزراء الطاقة الأوروبي، الخميس.

وأضافت أن «المفوضية ستستمع إلى أمور قاسية للغاية من الغالبية العظمى من الوزراء»، داعية بروكسل إلى «تقديم اقتراح جاد... وإلا سنتوقف ببساطة عن دعم مقترحات المفوضية بشأن قضايا أخرى قد تكون مهمة بالنسبة إليها».

وتهدف الآلية إلى تحديد سقف اعتبارا من الأول من يناير، لأسعار العقود الشهرية (تسليم الشهر التالي) في السوق الهولندية، «بورصة الغاز» الأوروبية المستخدمة كمرجع في غالبية تعاملات المشغلين في الاتحاد الاوروبي.

وستشغل الآلية تلقائيا بمجرد تجاوز الأسعار 275 يورو/ميغاوات ساعة لمدة أسبوعين متتاليين، شرط أن تكون أعلى من 58 يورو على الأقل من «متوسط السعر المرجعي العالمي» للغاز الطبيعي المسال لمدة عشرة أيام. وهو شرط يعتبر ضروريا لتبقى أوروبا مهمة بما يكفي للسفن التي تنقل الغاز الطبيعي المسال وقد تجد زبائن آخرين بسهولة في آسيا.

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