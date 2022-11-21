ميقاتي: برنامج الأغذية العالمي يخصص 5.4 مليار دولار لمساعدة لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الاثنين، إن برنامج الأغذية العالمي وافق على تخصيص 5.4 مليار دولار لمساعدة لبنان على مدى الثلاث سنوات المقبلة، وذلك عقب اجتماع مع المدير القطري للبرنامج.

نصف المساعدات سيذهب إلى اللبنانيين

وأضاف ميقاتي، أن نصف المساعدات ستذهب إلى اللبنانيين بينما سيخصص النصف الآخر للاجئين السوريين الذين يعيش أكثر من مليون منهم في لبنان، وفق وكالة «رويترز»، التي قالت إنه لم يتسن حتى الآن الاتصال بمكتب برنامج الأغذية العالمي في لبنان للتعقيب.

ويعيش لبنان فراغًا في سدة الرئاسة منذ نهاية الشهر الماضي، ومن غير المرتقب في المدى المنظور انتخاب رئيس جديد للجمهورية.