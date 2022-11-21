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قطر توقع عقدا طويل الأمد لتزويد الصين بالغاز

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 11:59 صباحا
قطر توقع عقدا طويل الأمد لتزويد الصين بالغاز
منشأة نفط في قطر. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت قطر، اليوم الإثنين، أنها وقعت اتفاقًا مدته 27 عامًا مع الصين لتزويدها بالغاز المسال، مشيرة إلى أنها تعد أطول صفقات الغاز المسال. 

وقالت قطر للطاقة، إنه بموجب الاتفاق ستقوم بتزويد سينوبك الصينية بـ«4 ملايين طن من الغاز المسال سنويًا على امتداد 27 سنة». وقع الاتفاقية وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي ورئيس مجلس إدارة سينوبك، الذي شارك من العاصمة الصينية ما يونغشينغ باستخدام تقنية الاتصال المرئي.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في المبنى الرئيسي لقطر للطاقة في الدوحة: «إن الاتفاقية ستعزز العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، وستساعد على تلبية احتياجات الصين المتزايدة من الطاقة»، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).

 الاتفاقية الثانية مع سينوبك منذ مارس 2021 
يذكر أن هذه هي الاتفاقية الثانية من نوعها منذ مارس 2021 عندما وقعت قطر للطاقة اتفاقية مع سينوبك لتوريد 2 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين لمدة 10 سنوات، كما تعد أول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، وتأتي في أعقاب انتهاء قطر للطاقة من تشكيل ثماني شراكات دولية في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمالي الجنوبي، اللذين يتوقع أن يبدأ إنتاجهما في عامي 2026 و2027، على التوالي.

كما أبرمت قطر للطاقة عقود بناء واتفاقيات تأجير وتشغيل 60 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، كجزء من برنامجها التاريخي لبناء السفن لدعم مشاريع توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، مع توقع زيادة العدد إلى حوالي 100 ناقلة في المستقبل.

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