أوروبا تندفع لملء وقود الديزل الروسي قبل بدء الحظر

القاهرة - بوابة الوسط

يسارع تجار أوروبيون لملء الصهاريج بالديزل الروسي قبل أن يبدأ حظر الاتحاد الأوروبي في فبراير مع استمرار محدودية المصادر البديلة، وفق وكالة «رويترز».

ومن المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي واردات المنتجات النفطية الروسية، التي يعتمد عليها بشدة في الديزل، بحلول الخامس من فبراير شباط، وسيأتي ذلك في أعقاب حظر على الخام الروسي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر.

قالت باميلا مونجر، كبيرة محللي السوق في شركة تحليلات الطاقة (فورتتيكسا): إن شحنات الديزل الروسية المتجهة إلى منطقة التخزين أمستردام-روتردام-أنتويرب (ARA) ارتفعت إلى 215 ألف برميل يوميًا من 1 نوفمبر إلى 12 نوفمبر، بزيادة 126٪ عن أكتوبر.

من المرجح أن يتم استخدام أو بيع زيت الغاز الروسي المتجه إلى خزانات (ايه آر ايه) بسرعة نتيجة للتخلف في العقود الآجلة لزيت الغاز الجليدي، حيث تكون القيمة الحالية أعلى مما ستكون عليه في الأشهر اللاحقة، حسبما قال «لارس فان فاغينينغن»، من شركة الاستشارات الهولندية إنسايتس جلوبال.

حظر مسبق لزيت الغاز منخفض الكبريت من أصل روسي

يأتي جزء من التدفق في الوقت الذي تحظر فيه شركة «آي سي إيه فيوتشر يوروب» زيت الغاز منخفض الكبريت روسي المنشأ قبل عقوبات الاتحاد الأوروبي.

اعتبارًا من 30 نوفمبر، يجب أن يثبت التجار لشركة «آي سي ايه» أنه لم يدخل أي منتج روسي أي خزانات في منطقة (إيه آر إيه) الأوسع - بما في ذلك «فلاشنج» و«غينت»- والتي سيتم استخدامها للتسليم في يناير من خلال عقد «آي سي إيه» للعقود الآجلة.

لا يزال بإمكان زيت الغاز الروسي الوصول إلى صهاريج تخزين (إيه آر إيه) في ديسمبر، ولكن يجب نقله إلى خزانات أخرى لا يمكن تسليمها، وفقًا لـ «ICE».

يتوقع بعض اللاعبين في السوق تأثيرًا ضئيلًا من حركة «آي سي إيه» نظرًا لانخفاض مستويات التخزين في (إيه آر إيه) لكل من زيت الغاز الروسي وغير الروسي بالإضافة إلى انخفاض الكميات المسلمة.

وقال نيل كروسبي، كبير المحللين في شركة أويل إكس لتحليلات النفط: «الكميات التي يتم تسليمها عند انتهاء الصلاحية صغيرة جدًا في الواقع.. إنها تضيف طبقة إضافية من التحدي اللوجستي» في يناير 2022، تم تسليم 70 ألف طن من زيت الغاز من خلال عروض الموقع الإلكتروني لبورصة آيس جازويل للعقود الآجلة.