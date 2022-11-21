أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر الماضي

القاهرة - بوابة الوسط

هبطت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في شهرين، اليوم الإثنين، حيث تراجعت نحو دولار واحد للبرميل مع انحسار المخاوف بشأن حجم المعروض، في حين أثر القلق بشأن الطلب على الوقود في الصين، وقوة الدولار الأمريكي أمام الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير، 87 سنتا، أو 1%، إلى 86.75 دولار للبرميل، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر ديسمبر 79.21 دولار للبرميل، بهبوط 87 سنتا أو 1.1%، حسب وكالة «فرانس برس»

وقالت المحللة في «سي إم سي ماركتس» تينا تينج، «بصرف النظر عن توقعات الطلب الضعيفة بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد في الصين، فإن انتعاش الدولار الأميركي اليوم هو أيضًا عامل هبوطي لأسعار النفط»، مشيرة إلى البيانات الاقتصادية للدول الكبرى التي تواجه خطر الركود، خصوصًا في بريطانيا ومنطقة اليورو.

وظلت أعداد حالات الإصابة بالجائحة في الصين قريبة من الذروة التي سجلت في أبريل الماضي، حيث تكافح البلاد تفشي المرض في جميع الأنحاء والمدن الكبرى.

ويأتي ذلك فيما أدت التوقعات بمزيد من ارتفاع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى ارتفاع الدولار، مما يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين.