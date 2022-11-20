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اختتام «كوب27».. ماكرون يريد قمة للمناخ في باريس في 2023 من أجل «اتفاق مالي» مع الدول الضعيفة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 08:08 مساء
اختتام «كوب27».. ماكرون يريد قمة للمناخ في باريس في 2023 من أجل «اتفاق مالي» مع الدول الضعيفة
مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب27». (الإنترنت)
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، نيته تنظيم قمة في باريس العام المقبل من أجل «اتفاق مالي جديد» مع الدول الضعيفة، وذلك بعدما اختتم مؤتمر «كوب27» في مصر على حصيلة متفاوتة.

وكتب ماكرون على تويتر «نحتاج إلى اتفاق مالي جديد مع الدول الأكثر ضعفًا. سأعمل على ذلك مع شركائنا بهدف (عقد) قمة في باريس قبل (مؤتمر) كوب المقبل»المقرر في دبي نهاية 2023، بحسب «فرانس برس».

اختتام مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب27»
وبعد مفاوضات طويلة وصعبة تجاوزت بكثير الموعد المحدّد، اختتم مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب27» صباح الأحد بعدما أقر نصًّا كان محور نقاشات محمومة ينشئ صندوقًا لتعويض الدول الفقيرة المتضررة من التغيُّر المناخي من دون إعادة تأكيد أهداف جديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

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وبعد أعمال استمرت أكثر من أسبوعين انتهى مؤتمر المناخ الذي نظمته الأمم المتحدة في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر بعد تأخر دام أكثر من يوم جاعلًا منه أحد أطول مؤتمرات المناخ. وقال رئيس المؤتمر وزير خارجية مصر سامح شكري «لم يكن الأمر سهلًا» لكن «نفذنا مهمتنا في نهاية المطاف».

خفض «سريع» لانبعاثات غازات الدفيئة
وأُقر إعلان ختامي أتى ثمرة الكثير من التسويات، يدعو إلى خفض «سريع» لانبعاثات غازات الدفيئة من دون تحديد أهداف جديدة مقارنة بـ«كوب26» العام الماضي في غلاسكو. وأسف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لكون مؤتمر الأطراف فشل في وضع خطة «لخفض الانبعاثات بشكل جذري».

وأكد غوتيريس «كوكبنا لا يزال في قسم الطوارئ. نحتاج إلى خفض جذري للانبعاثات الآن وهذه مسألة لم يعالجها مؤتمر المناخ هذا العام».

«خاب أملنا لعدم تحقيق ذلك»
كذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله. وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس في الجلسة الختامية للمؤتمر «ما لدينا ليس كافيا كخطوة للأمام (..) ولا يأتي بجهود إضافية من كبار الملوثين لزياد خفض انبعاثاتهم وتسريعه» وأكد «خاب أملنا لعدم تحقيق ذلك». وبالمثل، دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى «بذل المزيد».

تعويض الأضرار الناجمة عن التغير المناخي
إلا أن هذه النسخة من المؤتمر تميزت باعتماد قرار وصف بأنه «تاريخي» من قبل مروجيه، حول تعويض الأضرار الناجمة عن التغير المناخي التي تتعرض لها أفقر دول العالم.

ورحّب محمد ادوو مدير منظمة «باور شيفت أفريكا» غير الحكومية والداعم الكبير لإنشاء الصندوق، بهذه الخطوة قائلًا «في بداية المباحثات لم تكن مسألة الخسائر والأضرار على جدول الأعمال حتى. والآن دخلنا التاريخ».

وكاد ملف «الخسائر والأضرار» يفشل المؤتمر برمته قبل أن تحصل تسوية بشأنه في اللحظة الأخيرة تبقي الكثير من المسائل عالقة لكنها تقر مبدأ إنشاء صندوق مالي محدد لهذا الغرض.

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