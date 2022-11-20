«دار الأركان» السعودية توقع اتفاقا لاستخدام علامة ترامب بمشروع في عمان

القاهرة - بوابة الوسط

قالت دار الأركان للتطوير العقاري في السعودية، إنها وقعت اتفاقية مع شركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لاستخدام علامة ترامب التجارية في مشروعها في سلطنة عمان، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، ويتضمن ملعبا للجولف وفندقا وفيلات.

ولم يكشف الإفصاح الصادر اليوم الأحد، عن البنود المالية للاتفاقية مع منظمة ترامب، التي تدير فنادق وملاعب للجولف وعقارات أخرى حول العالم، وفق وكالة «رويترز».

وقال إفصاح دار الأركان إن مشروع عايدة، مشترك مع الشركة العمانية للتنمية والسیاحة (عمران)، سيشمل (فلل ترامب) السكنية وفندقا وملعبا للجولف بالقرب من مسقط وسيستغرق استكماله أكثر من عقد.

علاقات وثيقة مع الدول الخليجية العربية

وكان ترامب سلم إدارة الشركة لأبنائه أثناء توليه منصب رئيس الولايات المتحدة، فيما تمتع بعلاقات وثيقة مع الدول الخليجية العربية خلال فترة رئاسته، بما في ذلك السعودية التي استثمرت ملياري دولار مع شركة جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره السابق، بعد ترك الأخير لمنصبه.

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وتمتلك منظمة ترامب ناديين للجولف في دبي في الإمارات، المركز المالي والسياحي في الشرق الأوسط، بالشراكة مع شركة داماك للتطوير العقاري. وأطلق ترامب، الذي شن هجمات لا هوادة فيها على نزاهة التصويت الأمريكي منذ هزيمته في انتخابات 2020، حملته الانتخابية في 15 نوفمبر الحالي، للمنافسة في انتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2024.