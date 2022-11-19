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السعودية تدفع تعويضات لعشرة آلاف عامل فلبيني فقدوا وظائفهم منذ سنوات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 نوفمبر 2022, 04:45 مساء
السعودية تدفع تعويضات لعشرة آلاف عامل فلبيني فقدوا وظائفهم منذ سنوات
الرئيس الفليبيني فرديناند ماركوس جونيور خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك». «أ ف ب»
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قال مسؤولون فلبينيون إن السعودية ستدفع تعويضات لعشرة آلاف عامل فلبيني فقدوا وظائفهم في الدولة الخليجية منذ سنوات ولم يتقاضوا أجورهم.

جاء الإعلان بعد لقاء بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الجمعة على هامش قمة المنتدى الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «إبيك» في بانكوك، وفق «فرانس برس».

وصرحت الوزيرة الفليبينية لشؤون العمال المهاجرين سوزان أوبل بأن حزمة التعويضات البالغة ملياري ريال «532 مليون دولار» ستساعد العمال الذين خسروا عملهم. ولم يعرف ما إذا كان عمال من دول أخرى سيحصلون أيضًا على بعض الأموال.  وقال ماركوس في وقت متأخر من الجمعة «هذه أنباء سارة جدا»، موضحا أن الأمير محمد «أبلغني أن هذه هديتهم لنا».

انخفاض حاد في أسعار النفط
وشهدت السعودية أزمة اقتصادية في 2015 بعد انخفاض حاد في أسعار النفط مما دفع شركات البناء إلى تسريح عشرات الآلاف من العمال الأجانب.  واتخذ المسؤولون السعوديون إجراءات قانونية نيابة عن العاملين الفلبينيين وغيرهم ممن لم يتقاضوا رواتبهم في محاولة للحصول على هذه الأجور.

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وقالت أوبل «أنا متأكدة من أن هذه البادرة ستمنحهم الأمل بطريقة ما وتعوض عن سنوات عديدة من الألم وخيبة الأمل». واستأنفت الفلبين في وقت سابق من هذا الشهر إرسال عاملات منازل إلى السعودية بعد حظر دام سنة اتخذ إثر أنباء تحدثت عن سوء معاملة وعدم دفع أجور هؤلاء العاملات.

واتفق البلدان على تعزيز تدابير حماية العمال المهاجرين ومن بينها السماح لهم بترك العمل قبل نهاية عقودهم إذا كان صاحب العمل مسيئًا على أن يتم توفير تغطية عبر تأمين للأجور غير المدفوعة.

وتفيد أحدث البيانات الرسمية أن أكثر من 700 ألف فليبيني يعملون في المملكة، معظمهم في المنازل وفي قطاع البناء.

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