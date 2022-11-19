«فيتش» تتوقع 102 دولار لخام برنت هذا العام

القاهرة - بوابة الوسط

توقعت وكالة «فيتش سوليوشنز» وصول متوسط سعر خام برنت إلى 102 دولار هذا العام، ثم ينخفض إلى 95 دولارًا في العام 2023 ثم عند 85 دولارًا في العام 2026، وفق موقع «انفستنج».

وأوضحت الوكالة التابعة مؤسسة الخدمات المالية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن «تعديل توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت هذا العام بالخفض بدلًا من تقديرها السابق البالغ 105 دولارات للبرميل، يعكس التراجع في الأسعار المسجل خلال الأشهر الأخيرة، وتراجعًا في معنويات السوق وتدهور بيئة الاقتصاد الكلي».

وأضافت «فيتش»: مع ذلك يساعد إجراء (أوبك+) في الحفاظ على حد أدنى للأسعار، وترى احتمالية ارتفاع قصير المدى للأسعار خلال فصل الشتاء، في ظل ضيق أسواق الطاقة العالمية، وتعزيز موسمي في الطلب والمزيد من التراجع في الصادرات الروسية.

النفط سجل ثاني خسارة أسبوعية

تأتي تقديرات «فيتش في حين سجل النفط خسارته الأسبوعية الثانية على التوالي، بعد أن تراجع في آخر تداولات الأسبوع، الجمعة، بفعل مخاوف إزاء تراجع الطلب في الصين، والمخاوف من إجراءات الزيادة بمعدلات الفائدة في الولايات المتحدة، وساهم ارتفاع الدولار الأميركي الذي يجعل النفط أعلى سعرًا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في تراجع أسعار الخام».

وسجل خاما القياس خسائر أسبوعية قوية، إذ خسر برنت نحو 9%، وتراجع خام غرب تكساس الأميركي بنحو 10% خلال الأسبوع، وبلغ سعر مزيج برنت عند التسوية الجمعة، 87.62 دولار للبرميل منخفضًا بواقع 2.16 دولار، أي بنسبة 2.4 بالمئة، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.08 دولار للبرميل متراجعًا 1.56 دولار تمثل 1.9 بالمئة.