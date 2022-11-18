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مخاطر حدوث توترات في شبكة الكهرباء في فرنسا «عالية» في يناير

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 نوفمبر 2022, 08:45 مساء
مخاطر حدوث توترات في شبكة الكهرباء في فرنسا «عالية» في يناير
برج كهرباء في فرنسا، (أرشيفية: ا ف ب)
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قدّر مشغّل شبكة نقل الكهرباء في فرنسا الجمعة، أن مخاطر حدوث توترات في شبكة الكهرباء الفرنسية ستكون «عالية» في يناير، بسبب إعادة تشغيل المفاعلات النووية بشكل أبطأ من المتوقع.

وقال إن المخاطر تبدو «عالية في شهر يناير لكنها ترتبط على نطاق واسع بحالة الطقس وإمكانية حدوث موجة برد حتى لو لم تكن قاسية»، حسب وكالة «فرانس برس».

ومن الواضح أن خطر طلب مشغّل شبكة نقل الكهرباء من الفرنسيين خفض استهلاكهم للكهرباء في يناير، تحت طائلة انقطاع التيار الكهربائي ارتفع، لاسيما أن صيانة مفاعلات شركة كهرباء فرنسا تأخرت بسبب إضرابات.

وتوقع مشغّل شبكة نقل الكهرباء أنّ نحو 40 غيغاوات فقط من قوة مفاعلات الطاقة النووية ستكون متوافرة في مطلع يناير، ما يعادل 65% من القدرة النووية الإنتاجية.

وقدّرت شركة كهرباء فرنسا من جانبها الأسبوع الماضي توافر 48 غيغاوات في مطلع يناير، وتضم فرنسا 56 مفاعلا نوويا نصفها متوقف عن العمل حالياً إما لخضوعها لأعمال صيانة وإما بسبب مشاكل ناتجة من "تشققات بسبب الإجهاد" مشتبه بها أو مؤكدة.

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