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«أمازون» تخطط لتسريح 10 آلاف موظف

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 نوفمبر 2022, 09:16 صباحا
«أمازون» تخطط لتسريح 10 آلاف موظف
شعار «أمازون» على واجهة أحد مراكز الشركة في بريتيني سور أورج بفرنسا، 14 ديسمبر 2021. (أ ف ب)
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أكدت «أمازون» أنها بدأت تسريح موظفين لمواجهة الأزمة الاقتصادية بعد شائعات مستمرة منذ أيام عن خطة اجتماعية للمجموعة العملاقة للتجارة الإلكترونية. وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة الأميركية آندي جاسي، في مذكرة داخلية نُشرت على موقع «أمازون»: «ما  زال الاقتصاد في وضع معقد ونحن قمنا بتعيين موظفين بسرعة في السنوات الأخيرة». 

وذكر عدد من وسائل الإعلام الأميركية أن المنصة بمختلف فروعها ستسرح نحو عشرة آلاف موظف. ولم يؤكد آندي جاسي هذا العدد لكنه قال إن العملية بدأت الأربعاء، وستستمر في بداية العام المقبل، وفق وكالة «فرانس برس».

وتشمل إجراءات التسريح في مرحلة أولى الطواقم التي تعمل في مجال الأجهزة الإلكترونية للعلامة التجارية مثل أجهزة القراءة «كيندل». أما المحلات التجارية القائمة فلن تتأثر بعمليات التسريح.

«أمازون» نحو تخفيض مزيد الوظائف
وقال الرئيس التنفيذي لـ«أمازون»: «سيكون هناك مزيد تخفيضات الوظائف مع تقدم المدراء في تعديلاتهم»، موضحا أنه «سيتم إبلاغ الموظفين والمنظمات المعنية بهذه القرارات مطلع 2023»، وأضاف: «أشغل هذا المنصب منذ حوالي عام ونصف العام وهذا بلا شك أصعب قرار اتخذناه خلال هذه الفترة». وأكد أنه يدرك أن الأمر لا يتعلق بمجرد «وظائف بل أشخاص لديهم عواطف وطموحات ومسؤوليات وستتأثر حياتهم». 

ويشكل حجم التخفيض- عشرة آلاف موظف- أقل بقليل من واحد بالمئة من كتلة الأجور الحالية للمجموعة التي كان عدد العاملين فيها 1.54 مليون شخص في جميع أنحاء العالم  في نهاية سبتمبر، باستثناء العمال الموسميين الذين يعينون خلال فترات النشاط المتزايد لا سيما في احتفالات نهاية العام، حسب الوكالة الفرنسية.

وأعلنت الشركة قبل أسبوعين تجميد التوظيف في مكاتبها. وقد تقلصت قوتها العاملة فعليا منذ بداية العام عندما كان يعمل فيها 1.62 مليون شخص بدوام كامل أو جزئي.

انخفاض أرباح «أمازون»
ووظفت «أمازون» عددا كبيرا من العاملين خلال الوباء لتلبية الانفجار في الطلب. وقد تضاعف عدد العاملين العالميين فيها بين مطلع 2020 وبداية 2022. 

لكن الشركة الأميركية العملاقة لبيع التجزئة شهدت انخفاضا في أرباحها الصافية بنسبة 9% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري. وبالنسبة للفصل الحالي، تتوقع المجموعة نموا طفيفا بمعاييرها خلال فترة احتفالات نهاية العام يتراوح بين 2 و 8% خلال عام واحد. 

وأعلن عدد من شركات التكنولوجيا التي قامت بعمليات توظيف كبيرة خلال الوباء، أخيرا عن خطط اجتماعية، بما في ذلك «ميتا» (فيسبوك) و«إنستغرام» و«تويتر» و«سترايب».

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