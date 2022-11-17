Atwasat

ميزانية جديدة لبريطانيا.. وضريبة استثنائية على أرباح عمالقة الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 02:26 مساء
ميزانية جديدة لبريطانيا.. وضريبة استثنائية على أرباح عمالقة الطاقة
وزير المال البريطاني جيريمي هانت. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن وزير المال البريطاني جيريمي هانت، اليوم الخميس، أن بلاده ستزيد الضريبة الاستثنائية التي تفرضها على أرباح شركات الطاقة العملاقة من 25 إلى 35%، وستمددها حتى العام 2028.

وأكد وزير المال أثناء عرضه الموازنة الجديدة على أعضاء البرلمان فرض ضريبة جديدة موقتة نسبتها 45% على منتجي الكهرباء، حسب وكالة «فرانس برس».

وكشفت بريطانيا اليوم النقاب عن ميزانية تقشف تقوم على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني (65 مليار دولار)، بينما أكدت أن اقتصادها دخل في حالة ركود.

وقال هانت إن الإجراءات الصعبة ضرورية من أجل تحقيق الاستقرار المالي بعد الاضطرابات الأخيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نشنوش عاد إلى ليبيا فجر اليوم

نشنوش عاد إلى ليبيا فجر اليوم
شاهد: «الاستوديو التحليلي» لمباراة المدينة والخمس في ربع نهائي كأس ليبيا

شاهد: «الاستوديو التحليلي» لمباراة المدينة والخمس في ربع نهائي كأس ليبيا
السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية

السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية
المنقوش كانت في انتظاره.. وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في «معيتيقة»

المنقوش كانت في انتظاره.. وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في «معيتيقة»
«برنيق للطيران» تعلن تنظيم رحلات عبر مطار سبها الدولي

«برنيق للطيران» تعلن تنظيم رحلات عبر مطار سبها الدولي
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل

رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
الطشاني لـ«بوابة الوسط»: أتحدى الشلماني أن يظهر مستندات ضدي

الطشاني لـ«بوابة الوسط»: أتحدى الشلماني أن يظهر مستندات ضدي
مجموعة السعودية.. الأرجنتين تهزم الإمارات بخماسية استعدادا لمونديال قطر

مجموعة السعودية.. الأرجنتين تهزم الإمارات بخماسية استعدادا لمونديال قطر
«وسط الخبر»: هل بدأت تركيا تتحول لدولة إنتداب في ليبيا؟

«وسط الخبر»: هل بدأت تركيا تتحول لدولة إنتداب في ليبيا؟
«هذا المساء»: حلول ستيفاني المتأخرة: وصفة علاج.. أم مناورة أمريكية جديدة؟

«هذا المساء»: حلول ستيفاني المتأخرة: وصفة علاج.. أم مناورة أمريكية جديدة؟
كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح

كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح
«الفاو» تحذر من «تزايد حدة» أزمة الجوع في الدول الضعيفة إثر تغير المناخ

«الفاو» تحذر من «تزايد حدة» أزمة الجوع في الدول الضعيفة إثر تغير المناخ
إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات في الدوري الإسباني

إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات في الدوري الإسباني
الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز

الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز
القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات تتعلق بحرب اليمن

القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات تتعلق بحرب اليمن
«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!

«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!
«اقتصاد بلس»: «النقد الدولي» يتوقع.. اقتصاد ليبيا الأسرع نموا في الشرق الأوسط العام 2023

«اقتصاد بلس»: «النقد الدولي» يتوقع.. اقتصاد ليبيا الأسرع نموا في الشرق الأوسط ...
نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
ماسك يخير موظفي «تويتر»: العمل لساعات طويلة أو المغادرة
ماسك يخير موظفي «تويتر»: العمل لساعات طويلة أو المغادرة
أسعار النفط تنخفض مع ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» في الصين
أسعار النفط تنخفض مع ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» في الصين
بريطانيا تستعد للكشف عن موازنة جديدة تنذر بالعودة إلى التقشف
بريطانيا تستعد للكشف عن موازنة جديدة تنذر بالعودة إلى التقشف
تركيا وأوكرانيا تعلنان تمديد اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا
تركيا وأوكرانيا تعلنان تمديد اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا
غوتيريس يرحب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
غوتيريس يرحب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بريطانيا ستحظر نقل النفط الروسي إذا تخطى سعره السقف المحدد
بريطانيا ستحظر نقل النفط الروسي إذا تخطى سعره السقف المحدد...
بقيمة 100 مليار دولار.. اتفاق بين أميركا والإمارات لدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة
بقيمة 100 مليار دولار.. اتفاق بين أميركا والإمارات لدعم ......
كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 مليون دولار لضحاياها
كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 ......
«فرانس برس»: كيف مول إيلون ماسك صفقة استحواذه على «تويتر»؟
«فرانس برس»: كيف مول إيلون ماسك صفقة استحواذه على «تويتر»؟...
المفوضية الأوروبية: منطقة اليورو ستدخل في ركود نهاية العام
المفوضية الأوروبية: منطقة اليورو ستدخل في ركود نهاية العام...
المزيد
ميزانية جديدة لبريطانيا.. وضريبة استثنائية على أرباح عمالقة الطاقة
ميزانية جديدة لبريطانيا.. وضريبة استثنائية على أرباح عمالقة ......
موسكو تؤكد تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية «دون تغيير»
موسكو تؤكد تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية «دون تغيير»...
السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية
السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية ......
غوتيريس يرحب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
غوتيريس يرحب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية...
تركيا وأوكرانيا تعلنان تمديد اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا
تركيا وأوكرانيا تعلنان تمديد اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط