ميزانية جديدة لبريطانيا.. وضريبة استثنائية على أرباح عمالقة الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير المال البريطاني جيريمي هانت، اليوم الخميس، أن بلاده ستزيد الضريبة الاستثنائية التي تفرضها على أرباح شركات الطاقة العملاقة من 25 إلى 35%، وستمددها حتى العام 2028.

وأكد وزير المال أثناء عرضه الموازنة الجديدة على أعضاء البرلمان فرض ضريبة جديدة موقتة نسبتها 45% على منتجي الكهرباء، حسب وكالة «فرانس برس».

وكشفت بريطانيا اليوم النقاب عن ميزانية تقشف تقوم على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني (65 مليار دولار)، بينما أكدت أن اقتصادها دخل في حالة ركود.

وقال هانت إن الإجراءات الصعبة ضرورية من أجل تحقيق الاستقرار المالي بعد الاضطرابات الأخيرة.