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السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 11:35 صباحا
السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 27 سبتمبر 2022. (أرشيفية)
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أبرمت السعودية اتفاقات استثمار قيمتها نحو 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية، وذلك تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد آسيوي، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس يون سوك يول.

وقالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية في بيان نقلته وكالة «رويترز»، إن شركات منها «سامسونج»، «سي آند تي» و«بوسكو القابضة» أبرمت أكثر من 20 اتفاقا مع شركات سعودية في مجالات منها التعاون في الطاقة والسكك الحديدية والكيماويات والصناعات الدوائية والألعاب.

ونقلت قناة «الشرق» عن الشركة السعودية للاستثمار قولها إنها أبرمت اتفاقا في كوريا الجنوبية لإنشاء سبعة صناديق متخصصة. 

اتفاقية لبناء وتشغيل مصنع للهيدروجين الاخضر في السعودية
وتشمل الاتفاقات توقيع شركة الطاقة الكهربائية الكورية «كيبكو» وأربع شركات كورية أخرى مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبناء وتشغيل مصنع للهيدروجين الأخضر والأمونيا في السعودية.

وقال مصدر مطلع لـ«رويترز»، رفضا عدم ذكر هويته لأنه غير مخول بالحديث إلى الإعلام إن المشروع تبلغ قيمته 6.5 مليار دولار. وقالت «كيبكو» إن المصنع من المتوقع أن ينتج 1.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر والأمونيا سنويا. وذكرت وكالة «يونهاب»، الخميس، نقلا عن مصادر بالقطاع أن المصنع سيشيد بين 2025 و2029 وسيجري تشغيله 20 عاما.

وأفادت وزارة الصناعة بأن من بين الاتفاقات الأخرى مذكرة تفاهم بين «هيونداي روتم» والسعودية للتعاون في مشروع للسكك الحديدية في المملكة لمنطقة نيوم الصناعية التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار. ولم تفصح الوزارة عن القيمة المحتملة للاتفاق.

وقال وزير التجارة الكوري الجنوبي لي تشانج يانج: «ستدعم حكومة (كوريا الجنوبية) بفعالية التطبيق الناجح للمشروع التعاوني الذي يستخدم أحدث هندسة معمارية كورية... في مدينة نيوم الذكية». كما قالت شركة «إس أويل»، التي أكبر مساهميها هي شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، إنها تعتزم استثمار 9.3 تريليون ون (7 مليارات دولار) في مصنع «أولسان» لإنتاج منتجات بتروكيماويات عالية القيمة.

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