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غوتيريس يرحب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 10:19 صباحا
غوتيريس يرحب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (الإنترنت)
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رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الخميس، بتمديد اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود. 

وقال غوتيريس في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «أرحّب باتفاق جميع الأطراف على الإبقاء على مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود لتسهيل الشحن الآمن لصادرات الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا»، وأضاف أن «الأمم المتحدة ملتزمة بالكامل بإزالة ما تبقى من عقبات في طريق تصدير الأغذية والأسمدة من الاتحاد الروسي».

وفي وقت سابق، أكدت أوكرانيا وتركيا تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوما. وقال وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف على «تويتر»: «سيجري تمديد مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوما». 

وأكد مسؤول تركي لـ«فرانس برس» تمديد الاتفاق الذي ستنقضي مدته ليل الجمعة «وفقا للأحكام الحالية» ولمدة أربعة أشهر. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن الاتفاق سيبقى ساريًا «لمدة 120 يوما مع أخذ ظروف الشتاء بعين الاعتبار»، وأشار إلى احتمال وضع «ترتيبات جديدة» بعد انتهاء فصل الشتاء.

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