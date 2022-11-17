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تركيا وأوكرانيا تعلنان تمديد اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 10:01 صباحا
تركيا وأوكرانيا تعلنان تمديد اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا
سفينة شحن محملة بالحبوب الأوكرانية في البوسفور، 2 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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أكدت تركيا، الخميس، تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية «وفقًا للأحكام الحالية» المعتمدة منذ يوليو، حسب ما أفاد مسؤول تركي كبير.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس»، إن «الاتفاق سيبقى ساريًا وفقا للأحكام الحالية لمدة أربعة أشهر». وسمح اتفاق تصدير الحبوب الذي توصلت إليه أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا وتنتهي مدته مساء الجمعة، بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من المرافئ الأوكرانية خلال أربعة أشهر.

إلى ذلك، أكد وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، تمديد الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها عبر البحر الأسود لمدة 120 يومًا. وقال على «تويتر»: «سيجري تمديد مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يومًا».

غوتيريس يرحب بالخطوة
وأكد مصدر دولي مطلع على المفاوضات لـ«فرانس برس» أن الأطراف المعنية وافقت على تمديد الاتفاق.

من جانبه، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بالخطوة مؤكدًا أن المنظمة الدولية «ملتزمة بالكامل إزالة ما تبقى من عقبات في طريق تصدير الأغذية والأسمدة من الاتحاد الروسي».

وأفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها إندونيسيا «برأيي سيبقى (الاتفاق) قائمًا. لا مشكلة من هذه الناحية».

تعد أوكرانيا من أهم منتجي الحبوب في العالم. ومنع الغزو الروسي تصدير 20 مليون طن من الحبوب من موانئها إلى أن جرى التوصل إلى الاتفاق برعاية الأمم المتحدة وتركيا في يوليو.

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