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الرئيس الكوبي يبدأ جولة لتعزيز قطاع الطاقة تشمل روسيا والجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 10:32 مساء
الرئيس الكوبي يبدأ جولة لتعزيز قطاع الطاقة تشمل روسيا والجزائر
الرئيس الكوبي يدلي بتصريحات في هافانا. (أ ف ب)
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بدأ الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الأربعاء جولة تقوده إلى روسيا والصين وتركيا والجزائر على أمل تعزيز قطاع الطاقة المتعثر في بلاده في خضم انقطاع متكرر للكهرباء ونقص الوقود.

وقال دياز كانيل عبر تويتر إن الجولة تهدف إلى معالجة «قضايا أساسية لبلدنا، والمتعلقة أساسا بقطاع الطاقة الكهربائية». وتربط كوبا الخاضعة لعقوبات أميركية منذ أكثر من ستة عقود، اتفاقات متعلقة بقطاع الطاقة مع الدول الأربع التي قال الرئيس إنها وجهت له «دعوات رسمية» لزيارتها، بحسب «فرانس برس».

كوبا تحصل على نفط من الجزائر وروسيا
تحصل كوبا على نفط من الجزائر وروسيا إضافة إلى فنزويلا التي تمثل موردها الرئيسي، في حين تعتمد العديد من محطات الطاقة في الجزيرة على تكنولوجيا سوفيتية أو روسية.

والصين هي ثاني أكبر شريك تجاري لكوبا بعد فنزويلا وحليف شيوعي رئيسي. كما تستأجر هافانا من شركة تركية سبع محطات كهربائية عائمة، وصل آخرها إلى ميناء العاصمة الثلاثاء.

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وسيرافق دياز كانيل وزراء الخارجية والمالية والتجارة في الزيارة التي تنتهي في 27 نوفمبر. وقال الرئيس «سنعمل بجد لتقوية العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تسمح لنا بمواصلة تعزيز تنمية #كوبا».

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