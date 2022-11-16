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الاتحاد الأوروبي يعد بتقديم مساعدة مناخية لأفريقيا بأكثر من مليار يورو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 08:22 مساء
الاتحاد الأوروبي يعد بتقديم مساعدة مناخية لأفريقيا بأكثر من مليار يورو
شعار كوب27 خارج مكان انعقاد قمة المناخ للأمم المتحدة، في شرم الشيخ، مصر. (الإنترنت)
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قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيميرمانس الأربعاء إن المفوضية وبعض الدول الأعضاء ستقدم أكثر من مليار يورو لمساعدة إفريقيا على التكيف مع التغير المناخي.

وأعلن خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب27» المنعقد في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر «معا الاتحاد الأوروبي وأربع دول اعضاء هي فرنسا وألمانيا وهولندا والدنمارك، ستوفر أكثر من مليار يورو لدعم التكيف في إفريقيا»، بحسب «فرانس برس».

خفض انبعاثات الكربون لتصل إلى 57%
وتعهد الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 27» في مصر بزيادة خفض انبعاثات الكربون، لتصل إلى 57% خلال العقد الحالي.

وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، فرانس تيميرمانس، في شرم الشيخ: «إن نسبة خفض انبعاثات دول الاتحاد الأوروبي «ستصل إلى ما لا يقل عن 57%» بحلول 2030 في مقابل 55% حتى الآن، مشددًا على أن التكتل «لن يتراجع» في هذا المجال بسبب الحرب في أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

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أعلنت أكثر من 20 دولة، السبت الماضي، خلال مؤتمر المناخ «كوب27» المنعقد في مصر ضخ مليارات الدولارات في مشروعات ذكية وصديقة للبيئة في محاولة للحد من تداعيات الاحترار المناخي.

وأعلنت مبادرة «مهمة الابتكار الزراعي (AIM)»، التي أطلقتها الإمارات والولايات المتحدة «مضاعفة الاستثمارات من قبل الشركاء في مجال المناخ». وأفاد البيان «بدعم من أكثر من 275 شريكا حكوميا وغير حكومي، أعلنت AIM  زيادة الاستثمار بأكثر من 8 مليارات دولار»، مقارنة بأربعة مليارات دولار في «كوب26».

سبعة مليارات دولار من قيمة الاستثمارات المعلنة
وساهمت أكثر من 20 دولة بسبعة مليارات دولار من قيمة الاستثمارات المعلنة، ومنها إلى جانب الطرفين الأميركي والإماراتي، بريطانيا وأستراليا وكندا واليابان والسويد والمفوضية الأوروبية على ما جاء في البيان بينما وفرت المبالغ المتبقية أطراف شاركت في مسابقة في مجال الابتكار.

كذلك، أطلقت مصر والولايات المتحدة حزمة دعم بقيمة تتجاوز 150 مليون دولار من أجل «تعزيز إجراءات التكيف في أفريقيا». وأفاد بيان صدر السبت من رئاسة «كوب27» أن الحزمة تمثل «جزءا من خطة الطوارئ الأميركية للتكيف والمرونة»، مشيرا إلى قيام الإدارة الأميركية بمضاعفة اسهامها في صندوق التكيف إلى 100 مليون  دولار.

أعلن كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الأميركي جو بايدن مبادرة «التكيف في أفريقيا» في يونيو وأشارا إلى أن «لديها القدرة على تحقيق فوائد تراوح بين 4 و10 دولارات في مقابل كل دولار يتم استثماره».

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