منظمات غير حكومية: «توتال إنرجي» تتصدر المشاريع الجديدة في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال تقرير صادر عن منظمات غير حكومية، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة «توتال إنرجي» الفرنسية تشارك في أكبر عدد من المشاريع الجديدة لاستثمار احتياطات جديدة من مصادر الطاقة الأحفورية في أفريقيا.

وأكدت منظمة «يورغيفالد» الألمانية غير الحكومية وجمعيات عدة أخرى في هذا التقرير، أن أكبر الشركات المطورة لحقول نفط وغاز جديدة يفترض أن تبدأ الإنتاج قبل العام 2030 في القارة الأفريقية، هي بالترتيب «توتال إنرجي»، و«سوناطراك الجزائرية» و«إني» الإيطالية، وفق وكالة «فرانس برس».

وشددت هيفا شوكينغ مديرة المنظمة الألمانية أمام الصحفيين، خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27) في مصر، على أن «الموارد الجديدة التي تريد توتال إنرجي توفيرها على المدى القصير تبلع 2.27 مليار برميل مكافئ بترول وهي توازي ثلاث سنوات من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الوطنية في فرنسا».

وفي المجموع، تنوي شركات مختلفة توفير ما لا يقل عن 15.8 مليار برميل من خلال مشاريعها الأفريقية قبل العام 2030، وأكد معدو التقرير أن استخراج هذه الموارد واشتعالها سيبعث في الأجواء 8 غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون، أي أكثر بمرتين من انبعاثات الاتحاد الأوروبي خلال سنة كاملة، وترى الوكالة الدولية للطاقة أنه ينبغي وقف كل الاستثمارات في مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة الأحفورية لتحقيق الحياد الكربوني.

الإقبال على مصادر طاقة أحفورية جديدة

إلا أن أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا أدت إلى الإقبال على مصادر طاقة أحفورية جديدة، فأوروبا مهتمة جدا بقدرات أفريقيا على صعيد الغاز لتعويض الإمدادات الروسية المتوقفة، وشدد التقرير على أن مشاريع المنشآت الجديدة مثل خط الأنابيب الضخم «EACOP» الذي تنفذه «توتال إنرجي» في شرق أفريقيا، تتعرض لانتقادات كثيرة بسبب تأثيرها على المناخ وتداعياتها على حقوق الإنسان.

وإلى جانب مشاريع ضخمة أخرى مثل مشروع إكسون موبيل للغاز الطبيعي المسال في موزمبيق، أو مشروع إكونور في تنزانيا، قد تؤدي هذه المنشآت إلى «تثبيت الانبعاثات الأحفورية على مدى عقود» وحرمان الدول المعنية من فرصة «بناء مستقبل في مجال الطاقة المتجددة» على ما جاء في التقرير، وقال عمر علماوي، منسق الحملة لوقف خط الأنابيب «EACOP»، «هذه المشاريع ليست موجهة للقارة بل للتصدير لذا فهي تعتمد على الاستغلال وهي في جوانب كثيرة منها استعمارية».

وأشار التقرير إلى دور الصناديق والمصارف الاستثمارية في توجيه الاستثمارات إلى هذه المشاريع في أفريقيا، رغم الالتزامات المعلنة بتحقيق الحياد الكربوني، والمصارف الرئيسية المعنية هي «سيتي غروب» و«جاي بي مورغان» و«بي إن بي باريبا»، وقالت هيفا شوكينغ إن هذه المصارف «لا تستثمر من أجل حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية بل 3 درجات مئوية».