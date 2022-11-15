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«توتال» و«إيني» توقعان اتفاقية مع «إسرائيل» بشأن حقل الغاز المشترك مع لبنان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 10:38 صباحا
«توتال» و«إيني» توقعان اتفاقية مع «إسرائيل» بشأن حقل الغاز المشترك مع لبنان
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وقعت مجموعتا «توتال إنيرجيز» الفرنسية و«إيني» الإيطالية اتفاقية إطارية مع «إسرائيل» بشأن حقل الغاز المشترك مع لبنان، حسب ما أعلنت المجموعة الفرنسية في بيان، الثلاثاء.

وذكر البيان أن لبنان و«إسرائيل» توصلا، من خلال وساطة أميركية، إلى توقيع اتفاق في 27 أكتوبر «لتنفيذ اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان» الذي يضمن توزيع حقول الغاز البحرية القيمة في شرق البحر المتوسط ويخفف التوتر في المنطقة. وتشمل هذه الحقول البلوك 9 حيث ستتمكن المجموعتان من الحفر «في مساحة جرى تحديدها»، وفق وكالة «فرانس برس».

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