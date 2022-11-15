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شي جينبينغ يدعو دول مجموعة العشرين للحد من تداعيات رفع معدلات الفائدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 10:24 صباحا
شي جينبينغ يدعو دول مجموعة العشرين للحد من تداعيات رفع معدلات الفائدة
الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، 15 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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طالب الرئيس الصيني شي جينبينغ، الثلاثاء، دول مجموعة العشرين الثرية بالحد من تداعيات رفع معدلات الفائدة، في وقت يشدد الاحتياطي الفدرالي الأميركي سياساته الرامية لمواجهة التضخم.

وقال شي ،خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في بالي: «علينا السيطرة على التضخم العالمي وحلحلة المخاطر المنهجية في مجال الاقتصاد والمال»، وأضاف: «على الاقتصادات المتقدمة أن تخفض التداعيات السلبية للتعديلات في سياستها النقدية وضمان استقرار الديون لتبقى عند مستوى مستدام».

ورفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ ما قبل أزمة 2008 المالية في وقت يسعى للحد من ارتفاع معدلات التضخم.

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لقاء شي وبايدن
وأدى هذا التحرك النقدي الأميركي إلى ارتفاع قيمة الدولار إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقدين، ما شكل ضغطًا على الاقتصادات النامية التي تعتمد على الصادرات وتحاول هي أيضًا الحد من التضخم.

وجاءت تصريحات شي أمام القمة غداة لقائه مع الرئيس الأميركي جو بايدن، بدت محادثاته مع بايدن ودية إذ أشار الرئيسان إلى رغبتهما تخفيف حدة التوتر الذي شهدته العلاقة بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة.

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