شركات الموضة مسؤولة عن 4% من انبعاثات غازات الدفيئة بما تعادل حصة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أقرت أوساط الموضة، في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27)، بأنه سيكون من الصعب خفض الانبعاثات من غازات الدفيئة، رغم تعهدهم سابقا بتحقيق هذا الوعد قبل انقضاء 2020.

ويشكّل هدف تحقيق الحياد الكربوني في العام 2050 تحديا كبيرا لهذه الشركات، التي تعتمد على سلاسل إمدادات واسعة تشمل مزودين ومنتجين منتشرين في العالم بأسره، خصوصا وأن قطاع الموضة مسؤول عن 4% من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم في 2018 أي ما يعادل إجمالي انبعاثات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفق شركة «ماكينزي» الاستشارية.

ميثاق قطاع الموضة

ووقّعت نحو 30 شركة في 2018 ميثاق قطاع الموضة حول التحرك المناخي في كوب24 في كاتوفيتسه في بولندا الذي نص على خفض الانبعاثات بنسبة 30 % بحلول 2030 وبتحقيق الحياد الكربوني في 2050. وفي نوفمبر 2021، حدد الموقّعون هدفا أكثر طموحا بخفض انبعاثاتهم بالنصف، بحلول نهاية العقد الحالي، وفق «فرانس برس».

ومنذ ذلك الحين، انضمّت أكثر من 100 شركة إلى هذا الميثاق بينها شركات كبيرة في قطاع الموضة مثل السويدية «إتش أند أم» والإسبانية «إنديتيكس» التي تملك ماركة زارا فضلا عن مجموعات رياضية مثل «أديداس» و«نايكي». ويشكّل هدف تحقيق الحياد الكربوني في العام 2050 تحديا كبيرا لهذه الشركات، التي تعتمد على سلاسل إمدادات واسعة تشمل مزودين ومنتجين منتشرين في العالم بأسره.

وتساءل ستيفان سيدل المسؤول عن الاستدامة في ماركة بوما في جلسة نقاش حول الموضة والتغير المناخي «هل حققنا ذلك؟ لم نفعل بعد. هل نحن على المسار الصحيح؟ أقول... ربما».

معايير مناخية لمزودي المواد الأولية والمصانع

ويشكّل تحويل كل سلاسل الإنتاج وفرض معايير مناخية لمزودي المواد الأولية ومصانع الإنتاج، مهمة ضخمة جدا. وقالت ليلى إرتور مسؤولة الاستدامة في ماركة «إتش أند أم»، «لدينا أكثر من 800 مزود».

وأكدت ماري-كلير دافو مسؤولة الاستدامة في مجموعة «كيرينغ» للمنتجات الفاخرة التي تضم ماركات مثل «غوتشي» و«إيف سان لوران»، «حتى نحن، لسنا بالحجم الكافي لتغيير كل سلاسل الإمداد لذا فإن التعاون أساسي».

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وشدد المصري علي النويرة الذي يملك مصنعا خلال نقاش في مؤتمر المناخ على صعوبات المزودين، في مناطق قد تشهد غياب هيئات إصدار شهادات مناخية.

وأوضح «عندما ننتج علينا أن نحصل على كل الشهادات الضرورية وهذا الأمر صعب للغاية ومكلف. وعندما أقول إن الأمر صعب، أعني بذلك أن بعض هيئات إصدار الشهادات غير موجودة أساسا في مناطقنا».

وأضاف «ننتج لماركات أخرى في أوروبا وأماكن أخرى (...) ونتعرض لضغوط لكي تكون لدينا الشهادات ولخفض أسعارنا أيضا فيما يستمرون هم في حصد الأرباح».

وأكد دلمان لي نائب رئيس «تال أباريل» أن ماركته التي مقرها في هونغ كونغ باشرت عملية نزع الكربون قبل عقد. لكن مع فروع في إثيوبيا وفيتنام،

الحياد الكربوني

تشكّل الضوابط المختلفة تحديا. وأوضح خلال مؤتمر كوب27 «سلوك طريق تحقيق الحياد الكربوني هو فعل إيمان. إذ نباشر شيئا لا نعرف كيف سنحققه». وقال نيكولا مازيي مسؤول الاستدامة البيئية لدى ماركة زيلاندو الكبيرة في التجارة الإلكترونية إن تغيير الثقافة على صعيد الشركات بدأ يتحقق في الدول المتطوّرة.

وأضاف بحماسة «تقدم بعض المصارف الكبيرة نسب فائدة أقل على القروض التجارية إذا تعهدت الشركة تحقيق الحياد الكربوني». وتابع «إذا قامت الشركة بهذا التحول، فإن كلفته ستكون معدومة تقريبا بسبب نسب الفائدة المتدنية جدا».إلا أن المزوّدين لا يحظون بالفرص نفسها.

وأوضحت كاترين شيو نائبة رئيسة الاستدامة في ماركة كريستال غروب الصينية ومقرها في هونغ كونغ «نحتاج إلى كمية أكبر من الطاقة المتجددة مقارنة بالماركات. حتى لو وضعنا ألواحا شمسية في مصانعنا العشرين كلها سيمثل ذلك 17 % فقط من استهلاك الطاقة في مجموعتنا».

وأقر ستيفان سيدل بهذه الصعوبات موضحا «نحتاج أن يتمكن مزوّدونا من الوصول إلى طاقة متجددة خارجية». وأكد ديلمان لي «القطاع الخاص يقوم بالجزء الذي يقع على عاتقه. لكن الهيئات الناظمة تتقدم بوتيرتها الخاصة».