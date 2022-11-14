الصين تكشف عن إجراءات واسعة لإنقاذ قطاع العقارات

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت السلطات الصينية عن إجراءات واسعة النطاق لإنقاذ قطاع العقارات، الذي يواجه صعوبات، بعد سنوات من القيود المشددة التي فرضت خلال الوباء والحملة الأمنية التي استهدفت القطاع، وهي عوامل سددت ضربة لثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وأصدرت الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي والبنك المركزي، الجمعة، توجيهات داخلية من 16 بندًا تهدف للترويج إلى «تنمية مستقرة وصحية» للقطاع، حسبما نقلته وكالة «فرانس برس» عن وسائل الإعلام الصينية.

وتشمل الإجراءات تقديم دعم ائتماني لمطوري المشاريع السكنية المغرقين بالديون، إضافة إلى دعم مالي لضمان استكمال وتسليم المشاريع ومساعدات عبر قروض بدفعات مؤجلة لمشتري العقارات السكنية.

وجاء ذلك تزامنًا مع إصدار لجنة الصحة الوطنية 20 قاعدة من أجل «تحسين» سياسة «صفر كوفيد» التي تتبعها بكين، حيث جرى تخفيف قيود معيّنة للحد من تأثيرات السياسة الاجتماعية والاقتصادية.

وكتب كبير خبراء الاقتصاد الصيني في «نومورا»، تينغ لو، في مذكرة «ننظر إلى (الإجراءات) على اعتبارها التحول الأهم منذ شددت بكين بشكل كبير قواعد تمويل قطاع العقارات»، مضيفًا: «نعتقد أن هذه الإجراءات تظهر رغبة بكين في التراجع عن معظم إجراءات التشدد المالي التي اتّبعتها».

مشكلات السيولة فاقمت أزمة القطاع

وفرضت بكين قيودًا واسعة النطاق على إقراض مطوري العقارات العام 2020، فاقمت مشكلات السيولة التي عانوا منها وأدت إلى تخلّف عدد من كبرى الشركات عن سداد مستحقات سنداتها.

وكانت للخطوات تداعيات واسعة وشديدة على قطاع العقارات إذ فشلت شركة «إيفرغراند» للتطوير العقاري (الأكبر في الصين) وغيرها في استكمال المشاريع، ما أدى إلى مقاطعة سداد أقساط الرهون وأثار احتجاجات في أوساط مشتري المنازل.

وتشدد التدابير الجديدة على «ضمان تسليم الأبنية» وتأمر مصارف التطوير العقاري بتقديم «قروض خاصة» من أجل هذا الهدف، بحسب نسخة التوجيهات التي انتشرت على الإنترنت.