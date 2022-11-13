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وزير المالية البريطاني يتحدث عن «قرارات صعبة» وينذر برفع الضرائب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 05:50 مساء
وزير المالية البريطاني يتحدث عن «قرارات صعبة» وينذر برفع الضرائب
وزير المالية البريطاني جيريمي هانت. (الإنترنت)
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أعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، الأحد، أن «قرارات صعبة جدًا» ستُتخذ قبل أيام قليلة من عرض ميزانيته، منذرًا بأن الضرائب سترتفع في مواجهة ارتفاع غلاء المعيشة.

وقال هانت لشبكة «سكاي نيوز» بينما تحيي المملكة المتحدة ذكرى ضحايا الحروب الأحد «ستكون هناك بعض القرارات الصعبة جدًا، لكننا بلد مرن وبصراحة واجهنا تحديات أكبر في تاريخنا»، بحسب «فرانس برس».

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وتجاوز معدل التضخم في المملكة المتحدة عشرة في المئة. وبسبب ارتفاع أسعار الطاقة، تكافح العديد من الأسر لدفع فواتيرها وتخشى اضطرارها إلى تشغيل التدفئة.  وقال هانت الذي من المقرر أن يقدم ميزانيته الخميس «سنضطر جميعًا لدفع ضرائب أعلى بقليل، أخشى ذلك».

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وميزانية هانت منتظرة في بريطانيا بعد إخفاق «الميزانية المصغرة» التي قدمتها حكومة ليز تراس في سبتمبر وأثارت ذعرًا في الأسواق مع الإعلان عن تخفيضات ضريبية ضخمة ولا تمويل لها. ولتهدئة العاصفة عين جيريمي هانت وزيرا للمالية.

خطة ميزانية جديدة
وكان من المقرر أن يقدم خطة ميزانية جديدة في الثالث من أكتوبر لكن عندما عينه ريشي سوناك الذي أصبح رئيسًا للوزراء، قال إنه سيكون من «الحكمة» تأجيل تقديم الميزانية إلى 17 تنوفمبر.

وقال هانت «سنطلب من الجميع تقديم تضحيات. لكنني أعتقد أنه في مجتمع عادل كما هو الحال في المملكة المتحدة يجب الاعتراف بأننا لا نستطيع أن نطلب الكثير من أصحاب الدخل المتدني وآخذ ذلك في الاعتبار في القرارات التي أتخذها».

وذكرت جرائد  بريطانية أن هانت سيعلن تغييرًا في الفئات الضريبة لفرض المزيد من الضرائب على الأثرياء مع تخفيضات صارمة في الميزانية في الحكومة.

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