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موزمبيق تعلن بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 02:58 مساء
موزمبيق تعلن بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال
رئيس موزمبيق فيليب نيوسي. (أرشيفية: الإنترنت)
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بدأت موزمبيق رسميًا تصدير الغاز الطبيعي المسال المنتج في شمال البلاد المضطرب، وفق ما أعلن الرئيس فيليب نيوسي، الأحد، حيث قال نيوسي إن بلاده تدخل «سجلات تاريخ العالم» مع مغادرة أول شحنة غاز يجري إنتاجها في محطة كورال سول البحرية التي تديرها شركة «إيني» الإيطالية، المياه الإقليمية.

وأفاد نيوسي في تسجيل مصور «يشرّفني بأن أعلن بدء أولى صادرات الغاز الطبيعي المسال»، وذكر الرئيس أن سفينة الشحن «بريتيش سبونسر» تغادر مياه موزمبيق متوجّهة إلى السوق الدولية، وقال نيوسي: «تدخل موزمبيق اليوم سجّلات التاريخ العالمي كإحدى الدول المصدّرة للغاز الطبيعي المسال».

موزمبيق تعقد آمالًا كبيرة على الغاز الطبيعي
وعقدت موزمبيق آمالًا كبيرة على رواسب الغاز الطبيعي الكبيرة لديها، الأكبر التي عثر عليها في التاريخ جنوب الصحراء الكبرى، والتي اكتُشفت في منطقة كابو ديلغادو شمال البلاد العام 2010، ويمكن أن تتحوّل موزمبيق إلى واحدة من أكبر 10 دول مصدرة في العالم، لكن المنطقة تعاني مذاك من تمرّد شنه مسلّحون على صلة بتنظيم «داعش» أثار الشكوك حيال إمكانية استغلال مواقع التنقيب عن الغاز الطبيعي المسال وعرقل التقدم على هذا الصعيد.

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 4100 شخص خلال السنوات الخمس الأخيرة، بحسب منظمة «ACLED» المتخصصة في متابعة النزاعات، وتفيد الأمم المتحدة بأن أعمال العنف دفعت مئات الآلاف إلى النزوح.

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