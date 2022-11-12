200 شركة كبرى تدعو الحكومات إلى احترام التزاماتها المناخية

القاهرة - بوابة الوسط

دعت شركات كبرى مثل «إيكيا» و«مايكروسوفت» السبت الحكومات إلى احترام التزاماتها في مكافحة التغير المناخي.

وقعت النداء 200 شركة من بينها «باير ونستله وسان-غوبان ويونيليفر وفولفو»، وبعضها من قطاعات تُنتقد بسبب تأثيرها السلبي على البيئة، فضلا عن مؤسسات مثل غرفة التجارة الدولية، وفق «فرانس برس».

وجاء في الاعلان «نحتاج أن تُبقي الحكومات بدءا بأكثر الدول تطورا في العالم، على تعهدها بحصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية والتحرك سريعا لتطبيق ذلك».

اعتبار 1.5 درجة مئوية ليس كهدف بل كحد أقصى

وقالت الرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون التي ترأس مجموعة «الحكماء» التي أسسها نلسون مانديلا وتضم مسؤولين سابقين يعملون من أجل السلام في العالم «هذه مبادرة مهمة تشدد على أنه ينبغي علينا اعتبار 1.5 درجة مئوية ليس كهدف بل كحد أقصى لعالم قابل للعيش».

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نص اتفاق باريس حول المناخ المبرم العام 2015 على هدف حصر الاحترار دون الدرجتين مئويتين وإن أمكن بحدود 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

خفض الانبعاثات العالمية بالنصف بحلول 2030

وأكدت روبنسون لصحفيين «هذا الأمر موجه للحكومات، تلك المتواجدة هناك في المؤتمر ولم ترفع بعد أهدافها الوطنية كما وعدت في غلاسكو (المؤتمر السابق) ولا سيما دول مجموعة العشرين التي تجتمع الأسبوع المقبل» في بالي.

وأضافت «من المهم جدا أن تبدأ الحكومات بتحمل مسؤولياتها بجدية لخفض الانبعاثات العالمية بالنصف بحلول 2030 فيما هي تشهد ارتفاعا راهنا. هذا جنون!».

وشددت المديرة العامة لائتلاف شركات منخرطة في قضايا المناخ «وي مين بيزنيس»، ماريا مينديلوتشي، على أنه ينبغي التشديد بوضوح على هدف 1.5 درجة مئوية لتوجيه أوساط الأعمال. وأكدت «ما أن تحدد ميزانية وحد أقصى، يمكن تحقيق نتائج».