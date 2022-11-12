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بريطانيا: بورصة لندن ترفض حظر المعادن الروسية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 11:49 صباحا
بريطانيا: بورصة لندن ترفض حظر المعادن الروسية
بورصة لندن للمعادن. (أرشيفية: الإنترنت).
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قررت بورصة لندن للمعادن عدم فرض أي حظر على الشحنات الجديدة من المعادن الروسية، موجهة بذلك ضربة ضد شركات إنتاج الألومنيوم الغربية الكبرى وبعض التجار الذين مارسوا ضغوطًا على البورصة حتى تتخذ إجراءً في مواجهة روسيا، وفقًا لوكالة «بلومبيرغ» الأميركية. 

ارتفعت أسعار المعادن، خاصة الألومنيوم، في الأسابيع الأخيرة مدفوعة بتوقع اتخاذ إجراء ضد المعادن الروسية من جانب بورصة لندن للمعادن أو الحكومة الأميركية، التي تدرس عدة خيارات من بينها فرض عقوبات أو رسوم، بالنسبة إلى بورصة لندن للمعادن، تكمن المخاطرة في أن كميات كبيرة من المعادن الروسية غير المرغوبة تُسلّم إلى مخازنها، مما يتسبب في انخفاض الأسعار القياسية للتداول مقارنة مع بقية السوق.

أحكام أخلاقية على السوق
وقالت البورصة في بيان: «إننا نعتقد أن بورصة لندن للمعادن لا ينبغي أن تسعى إلى تبني أو فرض أي أحكام أخلاقية على السوق بوجه عام رغم وجود بُعد أخلاقي واضح يتعلق بمدى تقبل العالم للمعادن الروسية».

أصرّت شركة التعدين الروسية «يونايتد روسال إنترناشيونال» على أنها لا تملك خططًا لزيادة الشحنات المسلّمة إلى بورصة لندن للمعادن، في حين حذّرت اتحادات وجمعيات تمثل آلاف الشركات الأوروبية في الشهر الماضي من أن حظرًا أو أي رسوم أو عقوبات تفرضها الحكومة تمثل «تهديدًا فوريًا وخطيرًا» على صناعة الألومنيوم الأوروبية.

الإمدادات القادمة من روسيا
وأمضت صناعة التعدين عدة أسابيع في مناقشة ما ينبغي عمله بشأن الإمدادات القادمة من روسيا، وهي إحدى الدول الكبرى في إنتاج النحاس والنيكل والألومنيوم والبلاديوم، ودعت شركة «ألكوا كورب» مع شركات أخرى في القطاع إلى إبعاد المعادن الروسية عن الأسواق الغربية عن طريق فرض حظر عليها أو عقوبات، في إشارة إلى مخاطر اضطراب التسعير مع زيادة عدد المستهلكين الذين يحاولون تجنب شراء المعادن من روسيا.

وقالت البورصة إنه برغم احتمال زيادة المعادن الروسية في مخازنها في الأشهر المقبلة في ضوء توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، فإن ذلك لن يشير بالضرورة إلى أن السوق ستعاني من الاضطرابات، رغم ذلك، أعلنت بورصة لندن للمعادن أنها سوف تعزز الشفافية حول هذه المسألة عن طريق نشر تقرير شهري يبين نسبة المعادن من المنشأ الروسي تحت التصرف في مخازنها وذلك بداية من شهر يناير 2023.

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