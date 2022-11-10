«سوناطراك»: بدء العمل بحقل عقد زملة العربي بالشراكة مع «إيني»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركتا «سوناطراك» الجزائرية و«إيني» الإيطالية، الأربعاء، بدء العمل بحقل النفط المرتبط بعقد «زملة العربي» في حوض «بركين» بإنتاج 10 آلاف برميل مكافئ نفط يوميًا.

وقالت المجموعة الجزائرية في بيان، إنه جرى الشروع في الإنتاج بهذا الحقل في أكتوبر 2022، أي بعد سبعة أشهر فقط من اكتشافه عبر أول بئر استكشاف، وأشارت إلى أن الحقل ينتج ما يقدر بـ10000 برميل مكافئ نفط يوميًا، وفقًا لما نقله موقع «ديكود 39» الإيطالي.

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ومن المتوقع زيادة مستوى الإنتاج عبر تنفيذ خطة التطوير المتسارع، والتي تتضمن حفر آبار جديدة خلال العام 2023، ما سيسمح برفع مستوى الإنتاج ليصل حجمًا يقارب 17000 برميل مكافئ نفط يوميًا، وفق «سوناطراك».

ويخضع محيط زملة العربي لعقد بحث واستغلال المحروقات تمتلك فيه «سوناطراك» 51% من الحصص بينما تمتلك «إيني» النسبة المتبقية والبالغة 49%.