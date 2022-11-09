300 طلبية إضافية على أول طائرة ركاب صينية من طراز «سي 919»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الصين، الأربعاء، أنها تلقت 300 طلبية إضافية على أول طائرة ركاب كبيرة مصنّعة محليًا «سي 919»، التي قُدّمت على أنها منافسة لـ«بوينغ 737 ماكس» وإيرباص «إيه 320».

وصادقت الهيئات الناظمة الصينية على الطائرة في سبتمبر. وحلقت الطائرة للمرة الأولى علنًا في سماء مدينة تشوهاي (جنوب) أثناء المعرض الدولي الرابع عشر للطيران والفضاء الذي يُعد واحدًا من أكبر معارض الطيران الدولية، وفق «فرانس برس».

بعد المعرض، قالت مؤسسة الطائرات التجارية الصينية المحدودة «كوماك»، المملوكة من الدولة، أنه جرى تلقي 300 طلبية للحصول على الطائرة. ولم تحدد المجموعة الحكومية ما إذا كانت هذه الطلبيات نهائية. ولم تُكشف قيمة العقود ولا مواعيد التسليم.

الهيئتان الناظمتان الأوروبية والأميركية

ومعظم أجزاء الطائرة وأنظمتها تأتي من الخارج. لكن الصين تأمل في أن تسمح هذه الطائرة بأن تخفف جزئيًا اعتمادها على المصنّعين الأجانب للطائرات.

ولم تحصل الطائرة الصينية بعد على إذن من الهيئتين الناظمتين الأوروبية والأميركية للتحليق. لكنّ شركات الطيران الصينية سبق أن أبدت دعمها للطائرة. وأفادت وسائل إعلام صينية أن تشغيل الطائرات الجديدة يمكن أن يبدأ في الفصل الأول من العام 2023.

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وسبق أن أعلنت «كوماك» أنه جرى تقديم أكثر من 800 طلبية للحصول على الطائرة من عشرات الزبائن. لكن ذلك لم يمنع الصين من أن تبرم مطلع العام عقدًا بقيمة 17 مليار دولار مع إيرباص.