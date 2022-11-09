بلومبرغ: الصندوق «السيادي القطري» أودع مليار دولار لدى «المركزي المصري»

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وكالة «بلومبرغ» أن صندوق الثروة السيادية القطري أودع مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، وأشارت إلى أن تلك الوديعة تأتي «في الوقت الذي تقترب فيه الدولة الخليجية الغنية بالغاز من صفقة للاستحواذ على حصة حكومية في بعض الشركات الكبرى في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا».

وذكرت «بلومبرغ» الشهر الماضي أن قطر تجري محادثات متقدمة بشأن صفقة قيمتها نحو 2.5 مليار دولار. وتتزايد الحاجة التمويلية الملحة لاقتصاد مصر البالغ 400 مليار دولار في الوقت الذي تسعى فيه إلى سد فجوة التمويل الخارجي.

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وأثرت أسعار النفط والسلع المرتفعة بشدة على أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما عمق التأثير تراجع السائحين من روسيا وأوكرانيا، وضغطت هذه العوامل على العملة المصرية ما دفع البلاد لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي، بحسب الوكالة نفسها.

20 مليار دولار ودائع واستثمارات لمصر

وفي العام 2021، أصلحت قطر العلاقات مع مصر ودول الخليج التي كانت متوترة بسبب السياسة في أعقاب انتفاضات الربيع العربي قبل عقد من الزمن.

تعهدت دول الخليج العربية بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات لمصر. وزار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الدوحة في سبتمبر، وجرى التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الموانئ. أودعت قطر ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري في وقت سابق هذا العام.

في أكتوبر، وقعت مصر على برنامج مع صندوق النقد الدولي، وتبنت نظام عملة أكثر مرونة ورفعت أسعار الفائدة.