«بلومبرغ إن إي إف»: مستوى متدن ومقلق للاستثمار في الطاقة المتجددة بأفريقيا خلال 2021

القاهرة - بوابة الوسط

سجّلت الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة العام 2021 مستوى «مقلقا جدا» هو الأدنى منذ 11 عاما في أفريقيا، رغم القدرات الهائلة لهذه القارة، وفق ما ذكر تقرير صادر عن «بلومبرغ إن إي إف» الأربعاء خلال مؤتمر شرم الشيخ حول المناخ (كوب27).

وأوضح التقرير خلال المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان «كوب أفريقيا»، أن «2.6 مليار دولار فقط استثمرت في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والحرارة الجوفية ومشاريع طاقة متجددة أخرى في 2021 وهذا هو الأدنى منذ 11 عاما»، بحسب «فرانس برس».

تراجع الاستثمار بنسبة 35% في أفريقيا

وارتفعت الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة في العالم بنسبة 9% على مدار سنة لتصل إلى أعلى مستوى لها العام الماضي، إلا أنها تراجعت بنسبة 35% في أفريقيا التي لا تمثل سوى 0.6% من 434 مليار دولار استثمرت في الطاقة المتجددة عبر العالم.

وقالت مؤسسة «بلومبرغ إن بي إف» إن هذا التراجع في القارة الأفريقية حيث يرتكز إنتاج الكهرباء بشكل واسع على مصادر الطاقة الأحفورية الملوثة والمكلفة، يحصل رغم الموارد الطبيعة الاستثنائية في أفريقيا والطلب المتزايد على الكهرباء وتحسّن البيئة السياسية.

- قادة العالم يبدؤون اليوم التوافد إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

- بريطانيا تتعهد بـ115 مليون دولار مساعدات للدول النامية لمواجهة تغير المناخ

وتتمتع أفريقيا بقدرة واضحة في مجال الطاقة الشمسية، إلا أنها تساهم في 1.3% من قدرات الإنتاج العالمية لمصدر الطاقة هذا.

تحديد مشاريع طاقة نظيفة قابلة للاستمرار وتوفير التمويل

وشدد التقرير أيضا على وجود تركز كبير للاستثمارات في بعض الدول، لا سيما جنوب أفريقيا ومصر وكينيا والمغرب التي تستحوذ وحدها منذ العام 2010 على ثلاثة أرباع إجمالي المبالغ المستثمرة تقريبا.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالتحرك المناخي، مايكل بلومبرغ، «الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة في أفريقيا عند مستوى متدن ومقلق». وأضاف «لتغيير هذا الوضع، نحتاج إلى مستويات تعاون جديدة لتحديد مشاريع طاقة نظيفة قابلة للاستمرار وتوفير التمويل لها من القطاع الخاص مع دعم حكومي لتحويل قدرة إفريقيا لتكون القائدة العالمية للطاقة النظيفة إلى واقع».

وحدد معدو التقرير «عوائق» تحد من انتشار مصادر الطاقة هذه في أفريقيا مثل غياب الاطلاع على الفرص في القطاع من جانب المستثمرين المحليين والنقص في التخطيط. واقترح التقرير الاستفادة من خبرات دول أخرى نجحت في تجاوز هذه العوائق ذاكرا خصوصا استدراجات العروض في البرازيل وجهود بنك التنمية الوطني في المكسيك.