إمارة أبوظبي تعلن «هدفا استراتيجيا» يتمثل بتوليد 60% من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إمارة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ «هدفا استراتيجيا» يتمثل في توليد 60% من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2035، لوكالة «فرانس برس».

وتهدف المبادرة التي أطلقتها هيئة البيئة أبوظبي بالتعاون مع دائرة الطاقة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفينة المسببة للاحترار المناخي وتعزيز التنمية المستدامة، فيما الإمارات بلد بنى ثروته على النفط.

وقالت الأمينة العامة لهيئة البيئة في أبوظبي شيخة سالم الظاهري، لوكالة «فرانس برس» في شرم الشيخ «هذا ليس مجرد هدف نعلنه، لدينا أهداف على المديين المتوسط والطويل مع مبادرات محددة جدًا بدأ تنفيذ بعضها ونحن بصدد بدء تنفيذ البعض الآخر».

مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة

وشددت على أن السلطات تنوي تحقيق هذا الهدف من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة «لا سيما الطاقة الشمسية سنستخدم شمسنا، وبدرجة أقل طاقة الرياح، فضلاً عن الهيدروجين الأخضر والأزرق»، وأن القطاع الخاص ستكون له مساهمة كبيرة في تحقيق هذا الهدف.

الأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن توقيع اتفاق بقيمة 100 مليار دولار مع دولة الإمارات لدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وفي العام الماضي أطلقت الإمارات «مبادرة استراتيجية» تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

وهي تبني حاليًا اثنتين من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم في العاصمة أبوظبي ودبي، مركز الأعمال الرئيسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وانضمت كذلك إلى النادي النووي مع افتتاح محطة براكة للطاقة النووية، هي الأولى عربيًا وتستضيف الإمارات الدورة المقبلة من مؤتمر المناخ (كوب 28) في العام 2023.