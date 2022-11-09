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اتفاق «مصري- إماراتي» على إقامة أضخم مشروع لطاقة الرياح في العالم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 11:51 صباحا
اتفاق «مصري- إماراتي» على إقامة أضخم مشروع لطاقة الرياح في العالم
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، يحضران حفل التوقيع. (الإنترنت).
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وقعت الحكومة المصرية مع نظيرتها الإماراتية مذكرة تفاهم لإقامة أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم والذي سيقام في الأراضي المصرية بتمويل إماراتي، وفقًا لوكالة «رويترز». 

وأشرف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، على حفل التوقيع الذي جرى بين كل من شركة «مصدر» للطاقة المتجددة الإماراتية ومشروعها المشترك مع شركة «إنفينيتي»، المطور الرئيسي لمشاريع الطاقة المتجددة بمصر، وشركة حسن علام للمرافق.

وسوف تنتج مزرعة الرياح البالغة قدرتها عشرة جيجاوات، 47790 جيجاوات/ساعة من الطاقة النظيفة سنويًا وتعوض 23.8 مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، أي نحو تسعة بالمئة من الانبعاثات المصرية الحالية منه.

مبادرة الممر الأخضر في مصر
وعند اكتماله سيكون المشروع جزءًا من مبادرة الممر الأخضر في مصر، وهي شبكة مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة تهدف إلى ضمان أن تشكل الطاقة المتجددة 42 بالمئة من مزيج مصادر الطاقة في البلاد بحلول عام 2035.

وسيوفر مشروع طاقة الرياح لمصر ما يقدر بنحو خمسة مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية، وكانت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر قد ذكرت في تقرير سنوي أن إجمالي القدرة القائمة للكهرباء في مصر بلغت نحو 59.5 جيجاوات في 2019-2020.

وكانت شركتا مصدر وحسن علام للمرافق قد وقعتا خلال شهر أبريل الماضي، مذكرتي تفاهم مع مؤسسات مدعومة من الحكومة المصرية للتعاون في تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة أربعة جيجاوات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر المتوسط.

وأوضح البيان أنه خلال المرحلة الأولى من المشروع، سيجري بناء منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتشغيلها بحلول عام 2026، وتنتج 100 ألف طن من الميثانول سنويًا لخدمات التزود بالوقود في قناة السويس.

كما يمكن زيادة قدرة المنشآت إلى أربعة جيجاوات بحلول عام 2030 لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء للتصدير، إضافة إلى توفير الهيدروجين الأخضر لخدمة الصناعة المحلية.

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