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«كوب-27»: 800 مليون وظيفة على مستوى العالم مهددة بسبب تغير المناخ

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 01:07 مساء
«كوب-27»: 800 مليون وظيفة على مستوى العالم مهددة بسبب تغير المناخ
نشطاء نباتيون يتظاهرون أمام مدخل المركز الدول للمؤتمرات في شرم الشيخ في مصر حيث يُعقد مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 27». (أ ف ب)
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كشفت دراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية «ديلويت» أن أكثر من 800 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم تتضرر من تغير المناخ والتحول إلى الطاقة المتجددة؛ أي ما يعادل ربع إجمالي القوى العاملة على مستوى العالم اليوم، وفقا لوكالة «فرانس برس». 

وجاء في الدراسة المقرر عرضها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب-27» في منتجع شرم الشيخ المصري اليوم الثلاثاء: «مخاطر فقدان الوظائف يبلغ أكبر مدى له في منطقة آسيا الهادي وأفريقيا، تماما كما هو الحال بالنسبة لإمكانية توفير وظائف إضافية». وبحسب الدراسة، فإن الوظائف الأكثر تضررا من تغير المناخ هي الوظائف في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين والصناعة والنقل والبناء.

أكثر من 40% من القوى العاملة معرضة للخطر
وقال خبير شؤون المناخ في «ديلويت»، برنارد لورنتس، إن بعض هذه القطاعات على حافة التحول بسبب إنتاجها المرتفع لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والآخر مثل الزراعة مهدد بالفيضانات أو الحرارة المرتفعة أو العواصف. وفي منطقة آسيا والهادي وأفريقيا يعمل أكثر من 40% من القوى العاملة في هذه القطاعات المعرضة للخطر.

وقال لورنتس: «من خلال التشكيل الفعال لعملية التحول، يمكن أن تتسبب إزالة الكربون في توفير أكثر من 300 مليون وظيفة إضافية بحلول العام 2050، منها 21 مليونا في أوروبا، و180 مليونا في منطقة آسيا - الهادي، و75 مليونا في أفريقيا و26 مليونا في الأميركيتين»، مضيفا أنه سيتعين على «المناطق الضعيفة» الاستثمار في تطوير قوة عاملة «خضراء»، موضحا أن الانتقال الأسرع والمخطط نحو اقتصاد خال من الكربون قد يضمن أجورا أكثر عدلا وظروف عمل أفضل في جميع أنحاء العالم.

وقالت مارين هاوبتمان، الشريكة لـ«ديلويت»: «المفتاح هو الاستثمار في تعزيز المهارات - من التعليم المدرسي والجامعي إلى التدريب المهني والتعليم الإضافي. يجب أن يكون هذا إحدى أهم أولويات السياسة والشركات».

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