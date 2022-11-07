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لاغارد: الاقتصادات الصديقة للبيئة يمكن أن تخفف حدة ارتفاع أسعار الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 06:09 مساء
لاغارد: الاقتصادات الصديقة للبيئة يمكن أن تخفف حدة ارتفاع أسعار الطاقة
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد. (أ ف ب)
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أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الاثنين بأن تسريع وتيرة الانتقال إلى الطاقة المتجددة بإمكانه الحد من احتمالات الارتفاع الكبير في الأسعار.

وذكرت لاغارد في مدونة أعقبت افتتاح قمة «كوب27» للمناخ التي تنظمها الأمم المتحدة في مصر أن الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة «سيخفف خطر الارتفاع في أسعار الطاقة»، وفق «فرانس برس».

ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بمعدل 10.7%
وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بمعدل 10.7% في أكتوبر، وهو رقم يتجاوز بشكل كبير هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، في ظل ارتفاع تكاليف الوقود الأحفوري غداة الغزو الروسي لأوكرانيا.

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وتأثّر سكان أوروبا على وجه الخصوص بارتفاع الأسعار إذ أن القارة تستورد منذ سنوات كميات ضخمة من الوقود عبر خطوط أنابيب من روسيا. وقالت لاغارد إن «أسعار الطاقة المرتفعة سلّطت الضوء على مدى اعتمادنا على الوقود الأحفوري وإلى أي حد يضعنا هذا الأمر في وضع هش».

الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة
وأشارت إلى أن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، سيؤدي إلى «معدلات تضخم أقل وأكثر استقرارا» وهو أمر «سيسمح لاقتصاداتنا بأداء أفضل». ورفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة عدة مرّات في مسعى للسيطرة على التضخم.

وقالت لاغارد مؤخرا إن تداعيات الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة تعني بأن منطقة اليورو تواجه خطر ركود «معتدل» مع انتهاء العام الحالي وبداية العام المقبل.

وفي وقت سابق هذا الشهر، حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن المصارف قد تواجه إجراءات مفروضة عليها اعتبارا من أواخر 2024 ما لم تبذل المزيد من الجهود لتحديد مخاطر تغير المناخ والتعامل معها في أوساط زبائنها.

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